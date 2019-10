Shruti Haasan ने इटैलियन बॉयफ्रेंड से किया ब्रेकअप, अपने अनुभवों पर बोल पड़ीं एक्ट्रेस..

Shruti Haasan: एक्ट्रेस श्रुति हसन का उनके लॉन्ग टाइम इटैलियन बॉयफ्रेंड माइकल (Michael Corsale) से ब्रेकअप हो चुका है। इस बारे में एक्ट्रेस ने अपने फैंस को खुद जानकारी दी थी। हाल ही में श्रुति अपने पास्ट रिलेशनशिप को लेकर बातें करती नजर आईं। इस दौरान श्रुति ने अपने रिलेशनशिप पर खुलकर बोला। श्रुति ने ये भी बताया कि अब आने वाले वक्त के लिए उनकी क्या प्लानिंग्स हैं।

दरअसल एक्ट्रेस श्रुति हसन रिएलिटी शो फीट अप ( Feet Up) में होस्ट लक्ष्मी मंचू (Lakshmi Manchu) के साथ नजर आई थीं। इस बीच उन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप पर कहा-‘ मैं बहुत कूल टाइप की थी। मैं बहुत इनोसेंट, हर किसी के लिए। सब मेरे आगे पीछे बॉस बने घूमते थे। मैं एक बहुत इमोशनल इंसान हूं। वे मुझे टेकओवर क्यों करें। मैं अब कहना चाहती हूं कि वह सब मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।’

श्रुति ने इसके अलावा प्यार मोहब्बत पर अपनी राय बताते हुए कहा कि ‘प्यार में कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मुला काम नहीं करता है। अच्छे लोग अच्छे समय में अच्छे होते हैं लेकिन वही लोग बुरे समय में बुरे भी होते हैं। लेकिन मैं दुखी नहीं हूं। बीता कल मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने इस बीच काफी कुछ सीखा। लेकिन मैं हमेशा ग्रेट लव की तलाश में रहूंगी। मैं उसके मिलने और ये कहने के लिए बेताब हूं कि हां यही है वो जिसका मुझे लंबे वक्त से इंतजार था।’

Life has just kept us on opposite sides of the globe unfortunately and so we have to walk solo paths it seems. But this young lady will always be my best mate. So grateful to always have… https://t.co/8KYFwxXgOa

— Michael Corsale (@MichaelCorsale) April 26, 2019