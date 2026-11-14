एक्ट्रेस श्रुति हासन ने अपने मुंबई वाले घर से जुड़ा एक डरावना किस्सा शेयर किया है। एक्ट्रेस के मुताबिक, उन्हें घर में कुछ अजीब और बहुत डरावना महसूस हुआ था। उनके मुताबिक, उनके घर में मौजूद एक बेजान पुतला रात के समय में अपनी जगह बदलता था। इस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने घर में रखे उस पुतले को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए वहां से हटाया।

इतना ही नहीं, उन्होंने घर को सेफ महसूस कराने के लिए खास उपाय भी किए। नेहा धूपिया के साथ इंटरव्यू में एक पुतले से जुड़ा उन्होंने एक किस्सा बताते हुए कहा कि उन्हें किसी जगह की एनर्जी का अंदाजा आसानी से हो जाता है।

श्रुति हासन को महसूस हो जाती है एनर्जीज

एक्ट्रेस के मुताबिक, उन्हें अक्सर महसूस होता है कि किसी जगह का माहौल सामान्य है या वहां कुछ अजीब है। हालांकि, ऐसा एहसास उन्हें हर वक्त नहीं होता, बल्कि कभी-कभी ही होता है। उन्होंने बताया कि चेन्नई वाले उनके घर का माहौल काफी शांत है, लेकिन मुंबई वाले घर को लेकर उन्हें शुरू से ही कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि वहां कुछ ठीक नहीं है।

रात में अपने आप चलता था पुतला

श्रुति हासन ने बताया कि उनके पास एक इंसान के कद जितना बड़ा मैनीक्विन था, जिसका नाम उन्होंने फियोना रखा था। दरअसल, उनके पास एक एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम था, जिसे अलमारी में रखने की जगह नहीं थी। ऐसे में उन्होंने वह ड्रेस मैनीक्विन को पहना दी थी। श्रुति ने बताया कि उनके दोस्त जब भी घर आते थे, तो फियोना को देखकर उससे हाय-हैलो जरूर करते थे।

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एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें महसूस होता था कि रात में मैनीक्विन यानी पुतला अपनी जगह और पोजिशन बदल रहा है। यह देखकर वह काफी परेशान हो गईं और सोचने लगीं कि आखिर इसे कौन हिला रहा है। आखिरकार उन्होंने उस पुतले को तोड़कर घर से हटा दिया।

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हनुमान चालीसा से मिली हिम्मत

श्रुति ने इस घटना की तुलना फिल्म ‘आई एम लेजेंड’ से भी की। उन्होंने बताया कि घर के माहौल को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी, हाथ में नमक लिया और पूरे घर को सील कर दिया। एक्ट्रेस के मुताबिक, इसके बाद से उनके घर में शांति है।

फराह खान के साथ श्रुति हासन ने उनके यूट्यूब के लिए एक वीडियो शूट किया था। उसमें उन्होंने अपने घर के उस पुतले को दिखाया था। हालांकि ये वीडियो पुराना है।