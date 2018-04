टॉपलेस प्रदर्शन करने वाली एक्ट्रेस ने बयां किया दर्द- डायरेक्टर के सामने न्यूड खड़ा होना पड़ा था

बीते शनिवार (07-04-2018) को टॉपलेस होकर विरोध प्रदर्शन करने वाली श्री रेड्डी टॉलीवुड फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों पर एक के बाद एक कई सनसनीखेज आरोप लगा रही हैं। न्यूज चैनल ‘सीएनएन-आईबीएन’ से बातचीत करते हुए श्री रेड्डी ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों लड़कियों को इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ता है? उन्होंने कहा कि हमलोग सेक्स डॉल नहीं हैं। हम यहां काम करने आए हैं। जब श्री रेड्डी से पूछा गया कि क्या आप इस मामले की पीड़ित हैं? श्री रेड्डी ने कहा कि हां वो एक पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि कई बड़े निर्माता-निर्देशकों और अभिनेताओं ने उनका यौन शोषण किया है उनके पास इस बात का सबूत भी है। श्री रेड्डी ने कहा कि कई निर्माताओं और निर्देशकों ने इंडस्ट्री में काम दिलाने का लालच देकर उनकी न्यूड तस्वीरें लीं और वीडियो भी बनाया। श्री रेड्डी ने कहा कि इतना यौन उत्पीड़न झेलने के बाद भी मुझे काम नहीं मिला। ( इस बातचीत का वीडियो आप नीचे देख सकते हैं)

इससे पहले श्री रेड्डी ने तेलुगु राज्यों की मूल निवासी अभिनेत्रियों एवं उत्तर भारत की अभिनेत्रियों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। श्री रेड्डी ने कहा है कि उत्तर भारत की अभिनेत्रियों को ज्यादातर टॉलीवुड इंडस्ट्री में जगह दी जाती है क्योंकि काम की तलाश में बाहर से आईं ऐसी अभिनेत्रियों का यौन शोषण करना आसान होता है। इसके विपरित तेलुगु राज्यों की मूल निवासी अभिनेत्रियों को टॉलीवुड इंडस्ट्री में काम नहीं दिया जाता क्योंकि वो निर्माता-निर्देशकों की ऐसी मांगों के खिलाफ आवाज उठाती हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगु की मूल निवासी अभिनेत्रियों का भी यौन शोषण होता है लेकिन इसके बदले में उन्हें धोखा मिलता है। श्री रेड्डी ने कहा है कि पिछले 10-15 सालों से टेलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ उत्तर भारतीय अभिनेत्रियां ही नजर आती हैं।

बता दें कि श्री रेड्डी उस वक्त अचानक सुर्खियों में आ गई थी, जब उन्होंने टॉलीवुड में काम ना मिलने की शिकायत पर तेलुगू फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस के सामने टॉपलेस होकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन के बाद श्री ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े निर्माता-निर्देशकों और अभिनेताओं पर गंभीर आरोप मढ़े हैं। हालांकि टॉपलेस होकर प्रदर्शन करने के बाद से कई कलाकारों ने श्री रेड्डी की आलोचना भी की है।

#EXCLUSIVE | ‘We are not sex dolls, we are here to work and even after favours they didn’t give me the role: @MsSriReddy, Telugu Actress, tells @shreyadhoundial on #EpicentrePlus. pic.twitter.com/l1anGLFD86

— News18 (@CNNnews18) April 9, 2018