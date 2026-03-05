‘चिकनी चमेली’ गाने को लेकर लोकप्रिय गायिका श्रेया घोषाल को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, सिंगर ने हाल ही में यह खुलासा किया कि उन्हें चिकनी चमेली के बाद करीना कपूर के आइटम सॉन्ग ‘फेविकोल से’ गाने का भी ऑफर आया था मगर उन्होंने इसे गाने से मना कर दिया।

श्रेया घोषाल ने सीधे तौर पर ‘फेविकोल से’ गाने का नाम नहीं लिया मगर उन्होंने इस बात का हिंट जरूर दिया साथ ही बताया कि उन्होंने ये फैसला अपने अनुभव के आधार पर लिया, जब उन्होंने ‘चिकनी चमेली’ गाने पर बच्चों को गाते और डांस करते देखा।

राज शमानी के पॉडकास्ट में श्रेया ने कहा कि उन्हें इस तरह के गानों के बोलों के कारण असहजता महसूस होती है। उन्होंने कहा कि ‘चिकनी चमेली’ बच्चों को गाते देखना उन्हें awkward लगता है। श्रेया ने कहा कि इसके बाद मुझे कई ऑफ़र आए, लेकिन उन गानों के बोल बहुत अजीब थे जो मैं गाकर खुद को सहज महसूस नहीं कर सकती थी।

उन्होंने यह भी बताया कि वो ‘चिकनी चमेली’ गाने को ओन करती हैं और इसे लेकर उन्हें कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि गाने में बहुत सारी कला और संगीत की खूबसूरती है, लेकिन इस गाने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अब से गाने नहीं गाएंगी।

श्रेया ने साफ किया कि वो अपने हिट गाने ‘चिकनी चमेली’ को कॉन्सर्ट में गाना जारी रखेंगी। लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि अब वे गानों के बोल और उनके असर के प्रति अधिक जागरूक हो गई हैं।

श्रेया ने कहा, “अगर छोटे बच्चे ये गाने गा रहे हैं, तो मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए अब मैं ऐसे गानों का पार्ट नहीं बनना चाहती।”

‘चिकनी चमेली’ करण मल्होत्रा की ‘अग्निपथ’ (2012) फिल्म का गाना है, जो कटरीना कैफ पर फिल्माया गया था।

