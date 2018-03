श्रीदेवी की अंतिम यात्रा पर जावेद अख्तर ने अमिताभ बच्चन को सुनाया कैफी आजमी का पुराना शेर

बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन के बाद बुधवार शाम को श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। श्रीदेवी के अंतिम संस्कार में पहुंचकर बॉलीवुड के बड़े-बड़े कलाकारों ने श्रीदेवी को अंतिम बिदाई दी। श्रीदेवी की अंतिम यात्रा में पति बोनी कपूर, बेटियां जाह्नवी और खुशी कपूर, अर्जुन कपूर के अलावा परिवार के अन्य सदस्य अनिल कपूर, सोनम कपूर, मोहित मारवाह आदि भी शामिल हुए। वहीं श्मशान भूमि में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी मौजूद रहे। श्रीदेवी का अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया।

इस पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने लिखा, ‘रहने को सदा देहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गये ऐसे भी जाता नहीं कोई”~ कैफ़ि आज़मी।’ अपने पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने कैफे आजमी का एक पोस्ट शेयर किया। वहीं अपने पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने आगे लिखा, ‘श्रीदेवी के अंतिम संस्कार के वक्त जावेद अख्तर ने मुझसे यह शेयर किया। उन्होंने कहा कि गुरु दत्त के वक्त यह लिखा गया था। आज भी यही फरमाया गया।’ इससे पहले अमिताभ बच्चन ने भावुक होकर श्रीदेवी के लिए एक ट्वीट किया था। श्रीदेवी का नाम लिखे बिना अमिताभ बच्चन ने श्रीदेवी को याद करते हुए लिखा, ‘वापस आ जाओ… वापस आजाओ.. बस वापस आजाओ.. प्यार के लिए।’

बता दें, अमिताभ बच्चन ने श्रीदेवी की मौत की खबर आने से पहले ट्विटर पर एक पोस्ट किया था। शनिवार 24 फरवरी की रात अपने पोस्ट में अमिताभ ने लिखा था, ‘न जाने क्यों एक अजीब सी घबराहट हो रही है।’ इस पोस्ट के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर श्रीदेवी की मौत की खबर आने लगी थी। दुबई में अचानक हुई श्रीदेवी की मौत ने हर किसी को चौंका दिया था। वहीं ट्विटर यूजर्स ने अमिताभ के किए गए इस ट्वीट को उनका सिक्स सेंस कहना शुरू कर दिया था।

T 2729 –

“रहने को सदा देहर में आता नहीं कोई

तुम जैसे गये ऐसे भी जाता नहीं कोई”~ कैफ़ि आज़मी.

देहर – means .. the world .

Javed Akhtar narrated this sher to me at funeral of Sridevi .. said it was written at time of Guru Dutt demise ; but so appropriate for today ..

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) February 28, 2018