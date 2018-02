बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी ने 24 फरवरी को अपना शरीर त्याग दिया। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। वह सोनम कपूर के कजिन की शादी में दुबई गई हुई थीं। उनकी मौत की खबर से सिनेमाजगत को धक्का लगा है और सभी अभिनेताओं में शोक का माहौल है। तमाम लोग श्रीदेवी को याद करते हुए उनके साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि फिल्म निर्माता शिरीश कुंदर को लोगों का ऐसा करना पसंद नहीं आया है।

शिरीश ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अपने वैरिफाइड अकाउंट से लिखा- उम्मीद है कि कभी तो हम लोग समझेंगे कि दूसरों की मौत उनके साथ तस्वीरें शेयर करने का मौका नहीं है। शिरीश के इस ट्वीट को हजारों लोगों ने लाइक और शेयर किया है। मालूम हो कि श्रीदेवी की मौत पर शिरीश ने लिखा था कि यह एक बहुत ही अफसोसजनक खबर है जिससे पूरे देश को हर्ट अटैक आ सकता है। यह दिल को दुख पहुंचाने वाला है। रेस्ट इन पीस श्रीदेवी। इस ट्वीट के कुछ देर बार दी शिरीश ने तस्वीरें नहीं पोस्ट करने की बात वाला ट्वीट किया था।

Hopefully, someday we will realise that other people's deaths are not an opportunity to post our pictures with them. — Shirish Kunder (@ShirishKunder) February 25, 2018

बता दें कि फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा, उर्वशी रौतेला, शिल्पा शेट्टी और मनीष मल्होत्रा जैसे बड़े नाम भी श्रीदेवी के देहांत के बाद उनके साथ तस्वीरें अपलोड कर चुके हैं। बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋतिक रोशन ने भी श्रीदेवी के साथ तस्वीर अपलोड की थी। बता दें कि श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी बहुत जल्द फिल्म धड़क से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही थी और श्रीदेवी इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित थीं। उनका पार्थिव शरीर अभी भारत लाया जाना है जिसमें दुबई की कानूनी कार्रवाई के चलते विलंब हो रहा है।

The best song I ever shot in my career is this https://t.co/G6XRL4vah9 she brought life to each and every nuance of @mmkeeravaani ‘s song ..The entire choreography is just in her facial expressions pic.twitter.com/S19GfZSbsZ — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 25, 2018