श्रद्धा कपूर ने भारतीय जवान बता शेयर की रशियन आर्मी की फोटो, ट्विटर पर हुईं ट्रोल

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से 17 दिसंबर को एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें दो जवान बर्फ की चादर पर सोते हुए नजर आ रहे थे। तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ था सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय जवानों का नाइट स्टे। तस्वीर को शेयर करते हुए श्रद्धा ने लिखा- भारत के जवान बर्फ में जमते हैं ताकि हम चैन से रहें। वे हमारी सुरक्षा करते हैं ताकि हम सुरक्षित महसूस करें। जवानों आपको कितना भी शुक्रिया करें कम है। श्रद्धा की फीलिंग्स तक तो मामला ठीक था लेकिन उनके लिए दिक्कत तब खड़ी हो गई जब उनके द्वारा शेयर की गई तस्वीरें फेक निकल गई।

लोगों ने श्रद्धा को ट्रोल करना शुरू कर दिया और रिप्लाई करते हुए बताया कि यह तस्वीर भारतीय सेना के जवानों की नहीं बल्कि रशियन सेना के जवानों की है। इतना ही नहीं कुछ लोगों ने तो श्रद्धा कपूर को यह सलाह तक दे डाली कि वह जवानों की इज्जत करें। रुद्रनिल नाम के एक यूजर ने अपने ट्वीट में श्रद्धा कपूर को टैग करते हुए लिखा- फर्जीः यह तस्वीर भारतीय सेना की नहीं है और जो जगह दिखाई गई है वह सियाचिन नहीं है। नीचे रशियन आर्मी की वास्तविक तस्वीर है जिसे 2013 में शेयर किया गया था।

