VIDEO:मानो सब कुछ भूलकर नाचे श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, सुशांत सिंह राजपूत

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव जल्द ही बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म ‘स्ट्री’ में श्रद्धा औ राजकुमार जल्द साथ काम करेंगे। इसके चलते एक्ट्रर्स इस साल के जनवरी महीने में फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं। हाल ही में इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई है। इसके चलते एक्टर्स ने फिल्म की शूटिंग रैप अप पार्टी रखी। ‘स्ट्री’ की रैप अप पार्टी में डायरेक्टर अमर कौशल भी मौजूद थे।

ये सभी मुंबई में बांद्रा के एक नए प्लेस में एक साथ मस्ती मजा करते नजर आए। पार्टी में श्रद्धा ने ब्लैक कलर का खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था। एक्टर राजकुमार राव इस पार्टी में कैजुअल वेयर में नजर आए। राजकुमार ने पार्टी में टीशर्ट और जींस पहनी हुई थी। स्ट्री के प्रोड्यूसर दिनेश विजन राब्ता में सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में सुशांत भी इस पार्टी में नजर आए। पार्टी में सुशांत ने जमकर डांस भी किया।

राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर ने पार्टी में खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करवाईं। लेकिन इस बीच राजकुमार और श्रद्धा ने पार्टी में कमाल का क्रेजी डांस किया। श्रद्धा और राजकुमार का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा ने भी साथ डांस किया। श्रद्धा सुशांत की फिल्म के गाने ‘मैं तेरा बॉयफ्रेंड’ में सुशांत के साथ डांस करती दिखीं। देखें वीडियो:-

A post shared by A PROUD SHRADDHAGEM ⭐🌠 (@ritu.maheshwari) on May 17, 2018 at 9:27am PDT

अब ये वीडियोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। वीडियो में तीनों स्टार्स की मस्ती साफ झलक रही है।

.@ShraddhaKapoor dances with @itsSSR on Main Tera Boyfriend at the wrap up party of #Stree. pic.twitter.com/tBZek9VFYu

— Filmfare (@filmfare) May 17, 2018