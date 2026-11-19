श्रद्धा कपूर अपने करियर के सबसे अलग और दमदार रोल्स में से एक में नजर आने के लिए तैयार हैं। उनकी फिल्म ‘ईठा’ 4 दिसंबर को देशभर में रिलीज होने वाली है। फिल्म में श्रद्धा को ईठा बाई गांवकर के किरदार में देखा जाएगा। श्रद्धा कपूर का यह किरदार महाराष्ट्र की असल जिंदगी की दिग्गज लोक कलाकार रहीं विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर पर आधारित है।

हाल ही में श्रद्धा कपूर की ‘ईठा’ का ट्रेलर रिलीज हुआ था। इसके अलावा फिल्म का पहला गाना ‘जी जी रे जी’ भी सामने आया। इसमें उन्हें क्लासिक लावणी डांसर के लुक में देखा गया। नौवारी साड़ी, बालों में भारी गजरा, पैरों में घुंघरू पहने श्रद्धा कपूर जबरदस्त डांस करती नजर आईं। उनके लुक से लेकर डांस मूव्स तक की खूब तारीफ हुई।

श्रद्धा ने सीखा लावणी डांस

‘जी जी रे जी’ गाने के लॉन्च पर श्रद्धा कपूर ने बताया कि उन्हें लावणी डांस शुरू से सीखना पड़ा था। इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। एक्ट्रेस ने बताया कि डांस सीखने में उन्हें कितना वक्त लगा और कैसे उन्होंने अपने किरदार के लिए तैयारी की थी।

श्रद्धा कपूर ने बताया कि उन्होंने कई वर्कशॉप्स की थीं। साथ ही वह कई लावणी और तमाशा डांसर्स से भी मिली थीं। इसमें सीनियर आर्टिस्ट शकुंतला भी शामिल हैं। सभी के साथ मिलकर श्रद्धा ने लावणी डांस सीखा। उन्होंने कहा, ‘लावणी बहुत खूबसूरत मगर मुश्किल कला है। मैंने जब फिल्म साइन की तो मुझे लावणी बिल्कुल नहीं आता था। तो मैंने वर्कशॉप की, शकुंतला जी समेत बहुत सारे आर्टिस्ट से मिली।’

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उन्होंने आगे बताया, ‘जो मैंने उनसे सीखा वो सही में कमाल था। उन्होंने मुझसे कहा था कि डांस आ जाए, मुझे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन आपको अपने चेहरे से जो एक्सप्रेस करना है, उसे खुद समझना होगा। तमाशा करने वाले कलाकारों की जिंदगी काफी मुश्किल रही है। तो उनके डांस में आप दर्द और खुशी दोनों देख सकते हैं।’

8 किलो के घुंघरू पहनकर की प्रैक्टिस

श्रद्धा ने यह भी बताया कि वह दोनों पैरों में 4-4 किलों के घुंघरू बांधकर प्रैक्टिस करती थीं, जो उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। बाद में उन्हें इस वजन की आदत डालनी पड़ी और यह सोचना पड़ा कि घुंघरू उनके शरीर का ही हिस्सा हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘मैं खुश हूं कि लक्ष्मण (उतेकर) सर ने मुझे चीजों को समझने के लिए बहुत सारा वक्त दिया। हर गाने से दो से तीन हफ्ते पहले तक ढेर सारी रिहर्सल की जाती थी, ताकि सबकुछ परफेक्ट रहे।’

एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि ‘ईठा’ के सेट पर उन्हें चोट भी लग गई थी, जिसके बाद शूटिंग को कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा। श्रद्धा कपूर ने कहा कि अपने प्रोजेक्ट्स चुनते हुए कहानियों पर खास ध्यान देती हैं। उनके हिसाब से ‘ईठा’, मुश्किलों का सामना कर आगे बढ़ने की एक अहम कहानी है।

डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने ‘ईठा’ बनाई है। इसके प्रोड्यूस दिनेश विजान हैं। दिनेश विजान और श्रद्धा कपूर इससे पहले साथ में ‘स्त्री फ्रेंचाइजी’ में काम कर चुके हैं। इसके अलावा डायरेक्टर उतेकर और विजान ने साथ मिलकर फिल्म ‘छावा’ बनाई थी, जिसमें विक्की कौशल हीरो थे।

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बात करें विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की तो वह महाराष्ट्र के लोक थिएटर का जाना-माना चेहरा थीं। उन्हें तमाशा और लावणी की अपनी धुआंधार परफॉरमेंस के लिए जाना जाता था। विठाबाई को लोक कला में अपने योगदान के लिए 1957 और 1990 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म ‘ईठा’, 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

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