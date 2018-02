रानी मुखर्जी बोलीं- दोबारा अनुराग कश्यप के साथ काम किया तो मेरे सिर में गोली मार देना

एक अर्से तक बॉलीवुड में मुख्यधारा की हीरोइन रहीं रानी मुखर्जी आजकल अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हैं। एक कार्यक्रम ”BFFs With Vogue” में रानी मुखर्जी ने कहा कि अगर वह फिर से कभी अनुराग कश्यप की फिल्म करें तो उनके सिर में गोली मार देना। रानी मुखर्जी ने शो में पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही। लेकिन रानी मुखर्जी ने यह बात क्यों बोली, इसके पीछे की वजह नहीं बताई। रानी मुखर्जी अनुराग कश्यप की एक फिल्म में नजर आ चुकी हैं। 2012 में आई फिल्म ‘अय्या’ में रानी मुखर्जी लीड एक्ट्रेस थीं। इस फिल्म में वायाकॉम 18 के साथ अनुराग कश्यप सह-निर्माता थे। फिल्म को सचिन कुंदलकर ने लिखा और डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में रानी मुखर्जी के अपोजिट मलयालम फिल्मों के अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका में थे। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने ठीक-ठाक कमाई की थी। फिल्म को 8 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

"Shoot me in the head if I ever work with Anurag Kashyap again."https://t.co/IwkBNhniT7

— BuzzFeed India (@BuzzFeedIndia) February 18, 2018