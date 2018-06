The Grand Wedding is coming on it's way.. 😍 Mark the dates, It's 30th June, Saturday when #akashambani and #shlokamehta will get engaged at their home Antilia, Mumbai.. 😊 It's great to see #Ambani respecting Indian tradition and Culture as they embrace the technology with this digital invitation card.. 😀 Follow 👉 @fablifestyle.in for more updates.. ✔ . . . . . #wedding #weddinginvitations #invitations #invite #invites #digitalinvitation #mukeshambani #nitaambani #ambaniwedding #love #engagement #traditional #traditionalwedding #culture #engagementphotos #engagementring #engaged #indianwedding #luxurywedding #weddingseason #bollywood #instabollywood #TheFabApp #FabOccasions #FabLifestyle #likeforlike #followforfollow

A post shared by Fab Lifestyle (@fablifestyle.in) on Jun 4, 2018 at 4:08pm PDT