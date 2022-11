एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, MP के गृहमंत्री बोले- ‘टुकड़े टुकड़े’ वाली मानसिकता, जांच कर करेंगे FIR

अभिनेत्री ऋचा चड्डा द्वारा दिये गये सेना के खिलाफ बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मंत्री ने एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

ऋचा चड्ढा (फोटो सोर्स: File Photo)।

Richa Chadha Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा(Richa Chadha) के गलवान वाले विवाद पर घमासान मच गया है। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार एक्ट्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऋचा चड्ढा के टुकड़े-टुकड़े वाली मानसिकता के बारे में सबको पता है। गलवान वाला बयान बेहद अपमानजनक है। इस मामले में जांच कर FIR दर्ज कराएंगे।

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram