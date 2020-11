Ram Gopal Varma On Arnab Goswami: अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद से सोशल मीडिया पर यूजर्स दो भागों में बंटे नजर आ रहे हैं। कुछ को अर्नब की मुंबई पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी जालसाजी लग रही है, तो किसी को अर्नब का कानून की हिरासत में लाया जाना सही लग रहा है। वहीं बॉलीवुड के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का पोस्ट भी सामने आया है।

अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर चुटकी लेते हुए राम गोपाल वर्मा ने कहा है कि- ‘मेरे लिए बहुतरोमांचक रहा, शिवसेना के टाइगर उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की तरह अपनी हिम्मत दिखाई। एक भौंकती बिल्ली को न्यायिक पिंजरे में कैद किया।’ राम गोपाल वर्मा के इस पोस्ट को देख कर अर्नब गोस्वामी फॉलोअर्स फिल्म मेकर पर काफी भड़कते दिखे। तो वहीं कई यूजर्स ने उल्टा राम गोपाल वर्मा को ही सुनाना शुरू कर दिया। कुछ लोग उनके इस पोस्ट पर कमेंट कर मजे भी लेते दिखे।

एक अर्नब सपोर्टर ने कहा- मुंबई में अर्नब के साथ जो हुआ और कंगना के साथ जो हुआ इसके बाद तो अब मुझे सुशांत केस को लेकर कोई उम्मीद नहीं है कि जस्टिस मिलेगा। अर्नब के साथ बहुत ब्रूटल हुआ जो भी हुआ। एक ने कहा- यहां पैसे और पावर से सब कुछ खरीदा जा सकता है। एक यूजर ने राम गोपाल वर्मा को टोकते हुए कहा- ‘सही जोक है, रिय़ल टाइगर इन शिवसेना हाहा, बस एक ही टाइगर थे वह खुद बाला साहेब। वैसे अपने काम पे ध्यान दो, फिल्में बनाओ, कोई अवॉर्ड नहीं देगा तुम्हें अंत में।’

Am so thrilled about finally the Shivsena tiger Uddhav showing the mettle of his dad in putting the barking cat in a judicial cage

