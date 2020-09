बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं। इस बीच कंगना रनौत ने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘मैं देख रही हूं कई लोग मुझे मुंबई वापस न आने की धमकी दे रहे हैं इसलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी, किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले।’

कंगना रनौत के इस बयान पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा, ‘कंगना ने महाराष्ट्र का और मुंबई पुलिस का अपमान किया है। जिस तरह की भाषा का वह प्रयोग करती हैं वैसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। कंगना जिस थाली में खा रही हैं, उसी में थूक रही हैं। कुछ राजनीतिक दल उनका समर्थन कर रहे हैं। अगर वह पीओके जाना चाहती हैं तो दो दिन के लिए चली जाएं हम ही पैसा दे देंगे। एक बार जाकर देख लें पीओके कैसा है।’

संजय राउत ने आगे कहा, ‘कंगना अगर हिमाचल से सुरक्षा ला रही हैं तो अब यह उनकी जिम्मेदारी है। हमारी उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। लेकिन उन्हें इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस शहर में आप रहते हैं। जहां कमाते हो। उस शहर और पुलिस के बारे में गलत बोलना ठीक नहीं है। पुलिस आपकी रक्षा करती है और आप उसके बारे में अनाप-शनाप बोल रहे हो। क्या एक पढ़ी लिखी महिला को यह सब शोभा देता है। यह मेंटल केस है लोग यही कह रहे हैं।’

You (actor Kangna Ranaut) are trying to insult Maharashtra. There must be any political party or power centre which is supporting her that is why she is speaking like this. A conspiracy is being hatched to malign the image of Mumbai & Mumbai Police: Shiv Sena MP Sanjay Raut pic.twitter.com/xDYuoK98v3 — ANI (@ANI) September 4, 2020

वहीं महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि कंगना को महाराष्ट्र या मुंबई में रहने का कोई हक नहीं है। अनिल देशमुख ने कहा, ‘मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से की जाती है। कुछ लोग मुंबई पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आईपीएस अधिकारी इसके खिलाफ अदालत में गए हैं। कंगना को महाराष्ट्र या मुंबई में रहने का कोई अधिकार नहीं है।’

I see many people are threatening me to not come back to Mumbai so I have now decided to travel to Mumbai this coming week on 9th September, I will post the time when I land at the Mumbai airport, kisi ke baap mein himmat hai toh rok le https://t.co/9706wS2qEd — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 4, 2020

क्या है मामला: कंगना रनौत ने ट्वीट कर लिखा था कि, ‘शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुलेआम धमकी दी है और कहा है कि मुंबई लौटकर मत आना, मुंबई की गलियों में आजादी गैंग के बाद अब खुली धमकियां, मुंबई क्यों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरह लग रही है?’ इस ट्वीट के साथ कंगना ने उस खबर की लिंक को भी शेयर किया था जिसमें संजय राउत ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर उन्हें मुंबई में डर लगता है तो फिर यहां पर वापस लौटकर नहीं आना चाहिए।

