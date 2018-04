शिरीष कुंदर ने कहा- लड़का हुआ तो नाम मिर्जा गालिब रखना, सानिया मिर्जा ने दिया मजेदार जवाब

टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी फैन्स को इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर बेहद अनोखे अंदाज में दी है। सानिया की पोस्ट पर निर्माता और कोरियोग्राफर फराह खान के पति शिरीश कुंदर ने बधाई देने के साथ ही बेटे का नाम गालिब रखने की सलाह दी। शिरीष की इस बात का सानिया मिर्जा ने बेहद मजेदार जवाब दिया। सानिया ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया है, जिसमें बच्चे के दूध की बोतल नजर आ रही है। इसके साथ ही फोटो में तीन टी-शर्ट हैं, जिनमें से एक बच्चे की टी-शर्ट है। फोटो पर एक ओर मिर्जा तो दूसरी ओर मलिक लिखा हुआ है, जबकि बच्चे के बॉक्स में मिर्जा-मलिक लिखा हुआ है। फोटो में सानिया ने कैप्शन लिखा- बेबी मिर्जा मलिक।

शिरीष कुंदर ने सानिया की पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, “ढेर सारी शुभकामनाएं सानिया मिर्जा। यदि बेटा होता है तो कृपया उसे गालिब के नाम से पुकारें। हमेशा से मैं मिर्जा गालिब से मिलना चाहता हूं। बेबी मिर्जा मलिक।” शिरीष के ट्वीट की रिप्लाई देते हुए सानिया मिर्जा ने लिखा, “हा हा शुक्रिया शिरीष। मैं इस बारे में विचार करूंगी… मैं भी हमेशा से उससे मिलना चाहती हूं।” इसके साथ ही सानिया ने इमोजी का भी इस्तेमाल किया। सानिया मिर्जा के अलावा यह तस्वीर उनके पति शोएब मलिक ने भी शेयर की है। सानिया मिर्जा ने साल 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से निकाह किया था। पाकिस्तानी से शादी करने के कारण सानिया को फैन्स की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा था।

Haha thanks Shirish.. will definitely that into consideration .. I’ve always wanted to meet him too https://t.co/bf6KhjEitF

— Sania Mirza (@MirzaSania) April 25, 2018