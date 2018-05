विकास गुप्ता के साथ रिलेशनशिप की खबरों पर शिल्पा शिंदे ने तोड़ी चुप्पी, दिया शानदार जवाब

कलर्स टीवी के पॉपुलर रिएलिटी शो बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट और शो की विजेता शिल्पा शिंदे ने विकास गुप्ता के साथ रिलेशनशिप की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। शिल्पा ने एक फैन्स के ट्वीट का रिप्लाई देते हुए विकास के साथ रिश्ते की सच्चाई बताई है। शो के दौरान एक टॉस्क में शिल्पा को सेव करने के लिए विकास गुप्ता ने अपनी फेवरेट टी-शर्ट को पेंट में डाल दिया था। उसके बाद ही फैन्स ने ट्विटर पर ‘शिखाज’ को भी ट्रेंड कराया था। शो के दौरान विकास और शिल्पा के बीच होने वाली खट्टी-मीठी तकरार को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया था। कुछ हफ्तों की लड़ाई के बाद ही शिल्पा और विकास के बीच दोस्ती हो गई थी।

शिल्पा के एक फैन ने शिल्पा की एक तस्वीर को साझा करते हुए कैप्शन लिखा, ”व्यूटनेस की पूरी फैक्ट्री है। पता नहीं शिल्पा शिंदे इतनी क्यूटनेस कहां से लाती हैं। शिल्पा शिंदे एक मात्र ऐसी क्यूट इंसान हैं जिसे मैं हग करना चाहता हूं।” फोटो बिग बॉस शो के दौरान की है। तस्वीर में एक कंटेनर भी रखा हुआ है जिसमें विकास के नाम की स्लिप लगी हुई है और शिल्पा किचन में खड़ी हुई नजर आ रहे हैं। फोटो को देखकर लगता है कि वह सामने किसी खड़े इंसान को मुंह चिढ़ाते हुए नजर आ रही हैं।

I saw VMs u sent to me. I must say u hve put in great efforts in portraying ur desire for Shikas. Bt sweetheart, there is no such chemistry exists bet us. We r neither enemies nor friends. We had a great journey in BB11 n am not sure abt us working together in furture. https://t.co/UZOxPJ9hEi

