हाल ही में शिल्पा शेट्टी पैथोलॉजी लैब के पास दिखाई दीं थीं। इसके चलते लैब से निकलते हुए शिल्पा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगीं। ऐसे में कुछ लोगों ने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए कि शिल्पा दोबारा से प्रेगनेंट हैं और जल्द ही खुशखबरी देने जा रही हैं। वहीं कई यूजर्स ने ट्विटर पर शिल्पा का मजाक बनाना शुरू कर दिए। इस दौरान कुछ लोगों ने लिखा- टेस्ट करवाके शिल्पा गुड न्यूज बताने चली।

एक यूजर ने पोस्ट डाला, ‘लैब के बाहर शिल्पा, दया दाल में कुछ तो काला है।’ एक यूजर ने बाबा रामदेव के साथ शिल्पा का मजाक उड़ाते हुए पोस्ट किया- सारे टेस्ट ठीक हैं, योगा जो करती हो मेरे साथ। एक यूजर ने लिखा शिल्पा दिखने में फिट हैं वह आइकॉन हैं। ऐसे में क्या रीजन है जो वह लैब के बाहर हैं। इन सारे सवालों के बाद शिल्पा के सब्र का बांध टूटा और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैन्स और फॉलोर्स को जानकारी दी कि वह बिलकुल ठीक है। वहीं उन्होंने कहा कि जैसे वह सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है।

शिल्पा ने अपने ट्विटर पोस्ट पर लिखा- ‘शिल्पा को क्या हुआ, कुछ वहीं। हे भगवान! मैं सिर्फ हेल्थ चैकअप के लिए SRL गई थी। यह जानने के लिए कि मैं जितनी बाहर से फिट हूं उतनी अंदर से हूं भी। हमें ऐसा करना चाहिए। ऐेसे में ये खबरें क्यों? और हां प्रेगनेंट तो बिलकुल नहीं हूं।’

#ShilpaKoKyaHua KUCH NAHI! Hey BhagwanI get a preventive health check done at SRL regularly to know that my body is as healthy on the inside as the outside.Something we all must do.What’s all the fuss about !! And NO not pregnant #healthcheck #preventionisbetterthancure — SHILPA SHETTY KUNDRA (@TheShilpaShetty) June 16, 2018

शिल्पा इंडस्ट्री में सबसे फिट मॉम्स की लिस्ट में गिनी जाती हैं। शिल्पा शेट्टी योगा के जरिए अपनी हेल्थ का खास खयाल रखती हैं। वह शिल्पा डाइटिंग नहीं करतीं वह आए दिन इंस्टाग्राम पर मीठे में नई नई वेराइटीज खाती देखी जाती हैं। शिल्पा को कुकीज, चॉकलेट्स, आईस्क्रीम बहुत पसंद है।

This is totally surprising and questionable also.

Okay, Shilpa Shetty’s outside a test lab and not outside a party or shopping mall is new. But what the hell is she doing there? #ShilpaKoKyaHua pic.twitter.com/zdo1WInJa7 — Niranjan singh Rathore ™g (@DrunkTroller) June 16, 2018

Everyone is talking about my favorite Shilpa Shetty Who Was Seen Outside A Lab. #ShilpaKoKyaHua pic.twitter.com/ugVuhnefz2 — anand (@radio_addict) June 16, 2018

