Super Dancer Chapter 3: टीवी का चर्चित डांसिंग रिएलिटी शो ‘सुपर डांसर चैप्टर 3’ दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। शो में कंटेस्टेंट्स अपने डांस के हुनर से दर्शकों के अलावा जनता का भी दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। शो में शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर और अनुराग बसु जज की भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन शनिवार के एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ कि शिल्पा शेट्टी रोने लगीं। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बार-बार देखा जा रहा है।

दरअसल माजरा कुछ यूं है कि शो के कंटेस्टेंट सक्षम के गुरू भावुक होकर कहते हैं, ”सभी लोग जानते हैं कि मेरी शादी को चार साल हो चुके हैं। चार साल से कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मुझे बच्चा चाहिए न तो सिर्फ सक्षम की तरह।” इस बात को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो जाते हैं।

सक्षम के गुरू आगे कहते हैं, ”इस बच्चे में जिद है, हार्ड वर्क है और दृढ़-निश्चय है। यह मुझे कभी नहीं बोलता है कि मुझे सोना है, मुझे बोलना पड़ता है कि बेटा सो जा। तू बहुत छोटा है। इसे पता भी नहीं है कि आज एलिमिनेशन राउंड है। यह मुझसे बोलता है कि सर मार्क करना है या फाड़ना है।” सक्षम के लिए उनके गुरू ने कहा, ”लोगों का दिल जीतने के लिए वैभव सक्षम है, लेकिन मेरे लिए इस देश का सक्षम वैभव है।”

This Guru is so proud of his little partner, Saksham, that he penned these wonderful words for him!

