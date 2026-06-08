बॉलीवुड में बहुत कम सितारे ऐसे हैं, जो तीन दशक से काम कर रहे हैं और लगातार चर्चा में भी बने रहते हैं। शिल्पा शेट्टी उन्हीं चुनिंदा नामों में शामिल हैं। 1990 के दशक की ग्लैमरस अभिनेत्री से लेकर फिटनेस आइकन, सफल उद्यमी, टेलीविजन पर्सनैलिटी और सोशल मीडिया आइकॉन बनने तक उनका सफर कई उतार-चढ़ावों से गुजरा है।

इस दौरान उनकी सार्वजनिक छवि भी कई बार बदली। कभी एक स्टार अभिनेत्री के रूप में, कभी विवादों के केंद्र में और कभी प्रेरणादायक बिजनेस वेलनेस ब्रांड के चेहरे के तौर पर। चलिए हम आपको उनकी जर्नी की के बारे में बताते हैं।

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90 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री

शिल्पा शेट्टी ने 1993 में फिल्म ‘बाजीगर’ से बॉलीवुड में कदम रखा। शाहरुख खान और काजोल जैसे सितारों के बीच भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। लंबा कद, अलग व्यक्तित्व और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें जल्द ही पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी’, ‘धड़कन’, ‘औजार’ और ‘रिश्ते’ जैसी फिल्मों ने उन्हें व्यावसायिक सफलता दिलाई।

फिर 2000 के दशक के मध्य तक बॉलीवुड में नई पीढ़ी की अभिनेत्रियों का दौर शुरू हो चुका था। कई सितारों की तरह शिल्पा का फिल्मी करियर भी धीमा पड़ने लगा। ऐसे समय में उन्होंने खुद को नए अवसरों के लिए तैयार किया। यहीं से उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ आया।

‘बिग ब्रदर’ ने बदल दी वैश्विक पहचान

साल 2007 में ब्रिटेन के रियलिटी शो ‘सेलिब्रिटी बिग ब्रदर’ में हिस्सा लेने का फैसला शिल्पा के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शो के दौरान नस्लीय टिप्पणियों और विवादों के बीच शिल्पा को दुनिया भर से समर्थन मिला। उन्होंने न सिर्फ प्रतियोगिता जीती बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत और गरिमापूर्ण व्यक्तित्व के रूप में पहचान बनाई।

इस घटना ने उनकी सार्वजनिक छवि को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद वे सिर्फ बॉलीवुड अभिनेत्री नहीं रहीं, बल्कि एक ऐसी भारतीय सेलिब्रिटी बन गईं जो वैश्विक मंच पर अपने आत्मविश्वास और संयम के लिए जानी गईं।

फिटनेस ब्रांड में तब्दील हुई स्टार इमेज

साल 2010 के बाद शिल्पा शेट्टी ने जिस क्षेत्र में सबसे मजबूत पहचान बनाई, वह फिटनेस और वेलनेस था। योग और स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने खुद को एक फिटनेस एंबेसडर के रूप में स्थापित किया। उनके योग वीडियो, फिटनेस डीवीडी, हेल्थ टिप्स और बाद में सोशल मीडिया कंटेंट ने उन्हें नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय बना दिया।

दिलचस्प बात यह है कि जहां कई अभिनेत्रियां फिल्मों से दूर होने के बाद सार्वजनिक चर्चा से बाहर हो जाती हैं, वहीं शिल्पा ने अपनी फिटनेस छवि के जरिए एक नया दर्शक वर्ग तैयार किया। आज उनकी पहचान सिर्फ अभिनेत्री की नहीं, बल्कि एक फिटनेस इंफ्लुएंसर और वेलनेस प्रमोटर की भी है।

शिल्पा शेट्टी ने बिजनेस में भी अजमाया हाथ

फिल्मों और टेलीविजन के अलावा शिल्पा ने कारोबार की दुनिया में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स में हिस्सेदारी से लेकर फिटनेस, वेलनेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में निवेश तक, उन्होंने अपने सेलिब्रिटी ब्रांड को बिजनेस से जोड़ने की रणनीति अपनाई। योग और हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने वाली उनकी छवि ने उन्हें वेलनेस सेक्टर में अलग पहचान दिलाई।

इसके साथ ही उनका नाम मुंबई के चर्चित रेस्टोरेंट ब्रांड Bastian से भी जुड़ा, जिसने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में उनकी मौजूदगी को मजबूत किया। आज शिल्पा की पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में नहीं, बल्कि फिटनेस उद्यमी, निवेशक और लाइफस्टाइल ब्रांड के तौर पर भी की जाती है, जिन्होंने बदलते दौर के साथ अपने करियर को नए आयाम दिए हैं।

टीवी ने बनाए रखा स्टारडम

जब शिल्पा का फिल्मी करियर पहले जैसा नहीं रहा, तब वह टेलीविजन पर लगातार दिखाई दीं। अभिनेत्री ‘नच बलिए’, ‘सुपर डांसर’ समेत कई रियलिटी शोज में जज की भूमिका निभाई, जिसने उन्हें पारिवारिक दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाए रखा। उनकी सकारात्मक, ऊर्जावान और दोस्ताना ऑन-स्क्रीन छवि ने उन्हें टीवी का पसंदीदा चेहरा बना दिया।

विवाद और छवि पर असर

शिल्पा की पब्लिक लाइफ हमेशा पूरी तरह सहज नहीं रही। साल 2007 का रिचर्ड गेरे किस विवाद हो या फिर 2021 में राज कुंद्रा से जुड़े कानूनी विवाद, इन घटनाओं ने उनकी सार्वजनिक छवि को चुनौती दी। खासकर 2021 के विवाद के दौरान उन्हें मीडिया और सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने पेशेवर काम जारी रखे और धीरे-धीरे फिर से मनोरंजन जगत में सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई।

सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी

आज की शिल्पा शेट्टी 1993 वाली शिल्पा से काफी अलग हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी मौजूदगी उन्हें नई पीढ़ी से जोड़े रखती है। फिटनेस वीडियो, पारिवारिक कंटेंट, रेसिपी, योग टिप्स और लाइफस्टाइल पोस्ट के जरिए उन्होंने खुद को एक रिलेटेबल सेलिब्रिटी के रूप में पेश किया है।

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