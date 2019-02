View this post on Instagram

Saath aayi jab ek manch par Madhuri Dixit aur Shilpa Shetty, dance ki hui ek anokhi jugalbandi! Dekhiye inn dono Living Legends ko ek saath, ek Manch par #SuperDancerChapter3 mein, iss weekend raat 8 baje. @madhuridixitnene @anilskapoor @TheShilpaShetty @geeta_kapurofficial @anuragsbasu @rithvik_d @iamparitoshtripathi @lotus_herbals @sarwangourav @saksham.entertainer @tejas_being_legend @jay_chauhan_jojo @rupsa_04 @pritamsd3 @ridesh_superdancer3 @avasthathapa @jayshreegogoiofficial @Upratik2390 @sanamjohar @tusharshetty95 @Zindarobot @Nishantbhat86 @vivek_chachere @vabs_perfectentertainer @anu_iyengar @aishwarya.rk92 @shivanipatel_official @aryan_patra