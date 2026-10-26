सिंगर शिल्पा राव इस वक्त चर्चा में हैं। मुंबई में शनिवार, 24 अक्टूबर की शाम हुए बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट इवेंट में शिल्पा की परफॉरमेंस के दौरान उनका माइक बंद करने को लेकर बवाल मचा हुआ है। फैंस समेत सिने असोसिएशन ने इसे आर्टिस्ट की बेइज्जती बताया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिल्पा राव की परफॉरमेंस को शाम 7.45 बजे शुरू होना था। ये 8.30 बजे शुरू हुई। इसके बाद उन्हें परफॉर्म करने के लिए महज 15 मिनट का वक्त मिला। गाने के बाद शिल्पा अपने चाहनेवालों को शुक्रिया बोल ही रही थीं कि लोक गायक कुतले खान की परफॉरमेंस दूसरे स्टेज पर शुरू हो गई। ऐसे में शिल्पा राव का माइक और लाइट बंद कर दिए गए। फिर उन्हें स्टेज से नीचे उतार दिया गया।

इस मामले पर नाराजगी जताते हुए शिल्पा राव ने अपना बयान जारी किया था। उन्होंने कहा कि इससे उनका दिल दुखा है। अब उनके पति रितेश कृष्णन ने मुंबई कॉन्सर्ट के आयोजकों को झाड़ लगाई है। साथ ही ऑल इंडियन सिने वर्कर्स असोसिएशन (AICWA) ने भी इस मामले को दुखद बताते हुए आयोजकों की आलोचना की है। उनका कहना है कि ये सिंगर का अपमान था और आगे अगर शिल्पा ने मामले में कानूनी मदद ली तो वो उनका सपोर्ट करेंगे।

शिल्पा के पति ने क्या कहा?

सोशल मीडिया पर शिल्पा राव की ढेरों वीडियो वायरल हो रही हैं। इस बीच सिंगर के पति रितेश कृष्णन ने अपना गुस्सा व्यक्त किया है। रितेश ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘मुझे गुस्सा आया। मुझे निराश हुई। मैंने खुद को असहाय महसूस किया। और सबसे ज्यादा मुझे ये देखकर बुरा लगा कि जिस शख्स से मैं प्यार करता हूं और सराहता हूं उन्हें इस सब से गुजरना पड़ा।’

रितेश ने आगे लिखा, ‘लोग शिल्पा राव को कई खूबसूरत गानों के पीछे की आवाज के रूप में जानते हैं। मैं उस आवाज के पीछे की महिला को जानता हूं। मैं जानता हूं कि उनकी ऑडियंस और फैंस उनके लिए क्या मायने रखते हैं। और बीती रात वहां खड़े होकर अपनी पत्नी को इतनी बेइज्जती से गुजरते देखना, ऐसी चीज है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बीएमपी, आपकी पीआर टीम खूब मेहनत कर रही हैं मुंबई को ये विश्वास दिलाने में कि जो उन्होंने देखा वो हुआ ही नहीं था।’

सिने असोसिएशन ने किया सपोर्ट

शिल्पा राव के साथ हुए वाकये पर सिने एसोसिएशन ने X पर लंबी पोस्ट लिखी है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि नेशनल अवॉर्ड विजेता रहीं शिल्पा के साथ हुआ बर्ताव एकदम अस्वीकार्य है। उन्होंने लिखा, ‘AICWA नेशनल अवॉर्ड विजेता सिंगर शिल्पा राव के साथ बॉलीवुड म्यूजिक प्रोजेक्ट के 10वें संस्करण में हुए बर्ताव की निंदा करता है। शिल्पा राव स्टेज पर लाइव परफॉर्म कर रही थीं जब उनकी लाइट और उनका माइक जबरदस्ती बंद कर दिया गया। इसके बाद कुतले खान को उनकी जगह पर गाने को दे दिया गया। शिल्पा की बात के बीच वो गाने लगे। जबरदस्ती आर्टिस्ट की परफॉरमेंस के बीच उसका साउंड और लाइट काटना एकदम अस्वीकार्य है।’

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AICWA Condemns Disrespect Shown to National Award-Winning Singer Shilpa Rao at the Bollywood Music Project 10th Edition



Mumbai, 25 October 2026



The All Indian Cine Workers Association (AICWA) strongly condemns the treatment of National Award-winning singer Shilpa Rao during her… pic.twitter.com/zbOPQG4pDt — All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) October 25, 2026

बीएमपी ने मांगी माफी

शिल्पा राव ने स्टेज पर हुए अपमान के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया था कि वो इस बर्ताव से दुखी हैं। शिल्पा की पोस्ट वायरल होने के बाद आयोजकों ने माफीनामा शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि बीएमपी का मकसद आर्टिस्ट और फैंस को बेहतरीन लाइव म्यूजिक एक्सपीरिएंस करने का मौका देना है। उन्होंने यह भी कहा कि वो शिल्पा राव की बहुत इज्जत करते हैं। उन्हें इवेंट में आमंत्रित करना उनका सौभाग्य था। हालांकि बड़े इवेंट्स में गड़बड़ होना लाजिमी है। मगर उनके साथ हुए व्यवहार पर हमें खेद है।

कुतले खान क्यों हो रहे ट्रोल?

इस पूरे मामले के बीच लोक गायक कुतले खान की भी आलोचना हो रही है। खान की परफॉरमेंस शिल्पा राव के फैंस को शुक्रिया कहने के बीच शुरू हो गई थी। ऐसे में कॉन्सर्ट में गए कई लोगों ने उन्हें अनप्रोफेशनल बताया। न्यूज 18 से बात करते हुए कुतले खान की टीम ने मामले पर चुप्पी तोड़ी है।

कुतले खान के मैनेजर शरद शर्मा ने कहा, ‘इवेंट की टीम ने हमें 15 से 20 मीन का वक्त दिया था। लेकिन खान साहब का वक्त भी काट दिया गया। उन्हें 10 मिनट परफॉर्म करने को मिला। लेकिन हमें इससे दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हमें पैसे दे दिए थे। शिल्पा ने अपनी परफॉरमेंस खत्म की और स्टेज से चली गईं। जैसे ही खान साहब ने अपनी परफॉरमेंस शुरू की, वो बीच में बोलने लगीं कि वो सबको शुक्रिया कहना चाहती हैं।’

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उन्होंने आगे कहा,’उन्होंने शिल्पा के लिए अपनी परफॉरमेंस रोकी थी। उसके बाद इवेंट के आयोजक दीपक चौधरी हमारे पास आए और खान साहब को दिल पे जख्म खाते हैं गाने को कहा। वो बार-बार कह रहे थे शुरू करो, शुरू करो। हमें तो उल्टा शिल्पा के खान साहब की परफॉरमेंस के बीच आने को लेकर गुस्सा होना चाहिए। वो बैकस्टेज चली गई थीं और फिर वापस आईं जब खान साहब गाने के बीच में थे।’

कुतले खान की आलोचना पर उनके मैनेजर ने कहा, ‘खान साहब उनके लिए रुके और शिल्पा ने उन्हें ये भी कहा कि वो बहुत अच्छा गा रहे हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। आर्टिस्ट हमारे लिए एक बड़े परिवार की तरह हैं। शिल्पा हमारी अच्छी दोस्त हैं। पर पता नहीं उनकी पीआर टीम ने क्या बकवास किया। सोशल मीडिया पर आज के वक्त में कुछ भी मुमकिन है। हम भी लाख रुपये देकर बातें बनवाना शुरू कर सकते हैं।’