शेखर सुमन इस वक्त अपने टॉक शो ‘शेखर टुनाइट’ को लेकर काफी चर्चा में हैं। हर एपिसोड की शुरुआत में वो अपने अंदाज में देश-दुनिया में चल रहे मुद्दों पर कुछ पंक्तियां जरूर कहते हैं। हाल ही में उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में चोरी के मामले में तंज कसते हुए कहा है कि कलयुग ओवरटाइम काम कर रहा है।

शेखर सुमन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपना वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, “मंदिर में भी चोरी? कलयुग ओवरटाइम काम कर रहा है।” इसी के साथ वीडियो में वो कह रहे हैं, “अयोध्या से राम मंदिर में चोरी होने की खबर आईं। राम के घर चोरी? अरे! राम राम राम। इस बारे में जब हमने भाजपा वालों से पूछा तो एक भाजपाई ने झुंझला के कहा अरे भाई साहब, अयोध्या से हमारी सीट चोरी हो गई है, तुम्हें चढ़ावे की पढ़ी है।”

शेखर सुमन ने आगे कहा, “जब मीडिया ने सरकार के किसी मंत्री से इस चोरी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का मामला है। सही कहा मंत्री जी मामला ‘ट्रस्ट’ का ही है। और वो इतनी बार टूट चुका है कि अब ट्रस्ट पर ट्रस्ट ही नहीं रहा रे।”

कॉकरोच जनता पार्टी का जिक्र कर आप को किया था रोस्ट

इससे पहले शेखर सुमन ने कॉकरोच जनता पार्टी और पीएम मोदी का भी अपने वीडियो में जिक्र किया था। शेखर ने कहा था, “मेरे प्रिय कॉकरोचों, उम्‍मीदें तो आपने जगा दी हैं, अब आपसे बस इतना आग्रह है, निवेदन है… जंतर मंतर से छू मंतर मत हो जाइएगा। मतलब, पलट मत जाइएगा… क्‍योंकि जंतर मंतर का पलटने का पुराना इतिहास है। देख‍िए ना… केजरीवाल जी यहां से कह के गए कि राजनीति में नहीं जाऊंगा, फिर पलट गए। बोले… सरकारी मकान नहीं लूंगा, नहीं नहीं नहीं… फिर पलट गए। बोले सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, फिर पलट गए।”

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उन्होंने आगे कहा था, “लेकिन कॉकरोचों आप मत पलटिएगा… क्‍योंकि कॉकरोच अगर एक बार पलट गया, तो फिर सीधा नहीं हो सकता, जब तक किया ना जाए। बस एक सलाह है हमारी… कि जिंदा लोकतंत्र में आवाज जिंदा रहनी चाहिए। मानना है तो मानिए, वरना औंधे पड़े-पड़े हाथ-पैर मारते रहेंगे…. फिर AAP का झाड़ू भी कुछ नहीं कर पाएगा।”

अपने राजनीतिक करियर पर की बात

शेखर सुमन ने स्क्रीन स्पॉटलाइट पर अपने छोटे से राजनीतिक करियर के बारे में खुलकर बात की है। शेखर से पूछा गया कि ‘शेखर टूनाइट’ के पहले एपिसोड में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सदस्य होने की वजह से उन्हें शो में लाना आसान हुआ? इसका जवाब उन्होंने एक लाइन में देते हुए कहा कि नहीं, मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए बीजेपी का सदस्य था।

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शेखर के जवाब के बाद उनसे सवाल किया गया कि तो फिर उन्होंने पार्टी में शामिल होने का फैसला क्यों किया? इस पर अभिनेता ने कहा, “पता नहीं। कभी-कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप मुश्किल में फंस जाते हैं। कुछ वजहें आपके बस में नहीं होतीं। मेरे साथ ऐसा दो बार हुआ है कि मैंने वो काम किया जो मैं नहीं करना चाहता था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…