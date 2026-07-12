शेखर सुमन अपने फेमस यूट्यूब टॉक शो ‘शेखर टूनाइट’ को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। इस शो में वह कभी सरकार पर तो कभी बॉलीवुड सितारों पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। अब उन्होंने अपने शो के हालिया एपिसोड में बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की तीसरी शादी पर बात की, जो इसी महीने हुई थी। उन्होंने इसे सत्ता में बैठे राजनेताओं के लिए गठबंधन बनाने की एक ‘मास्टरक्लास’ बताया।

आमिर खान को लेकर क्या बोले शेखर सुमन

शेखर ने शो में मजाक करते हुए कहा कि आमिर खान से नेताओं को गठबंधन करना सीखना चाहिए। होस्ट ने कहा, “इस आदमी ने आने वाली कई पीढ़ियों को एक अनोखी सोच दी है और वह सोच है- किसी चीज को तब तक पाना जब तक वह मिल न जाए।”

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उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी पेशे से जुड़ा हो, उसे आमिर खान के पैर छूने चाहिए। शेखर ने आगे कहा, “खासकर राजनेताओं को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि राजनेता गठबंधन बनाना जानते हैं। लेकिन उन्हें इस आदमी से गठबंधन बनाने की कला सीखनी चाहिए।”

ट्रिपल इंजन चला रहे हैं आमिर: शेखर

शेखर ने कहा कि आमिर की पहली दो शादियां (रीना दत्ता और किरण राव से) खत्म हो गईं, लेकिन तीसरी शादी को “महागठबंधन” कहा जा सकता है। अभिनेता ने हंसते हुए कहा, “सरकार डबल इंजन ठीक से नहीं चला पाती, लेकिन वह अब ट्रिपल इंजन चला रहे हैं।” शेखर कपूर ने अपने खास अंदाज में मजाक करते हुए कहा, “आपने गौरी… एक मिनट… गौर किया होगा और इस तरह आमिर खान की तीसरी पत्नी का नाम जिक्र में ले आए।

शेखर ने कहा कि आमिर की पर्सनल लाइफ़ एक इंजन ड्राइवर जैसी है, जो पहले दो स्टेशनों पर ट्रेन की एक-एक बोगी अलग करता है, अगले स्टेशन पर तीसरी बोगी जोड़ता है और फिर उसके अगले स्टेशन पर पहली दो बोगियों को वापस जोड़कर एक पूरी तरह से काम करने वाली ट्रेन बनाता है।

शेखर ने आगे कहा, “उनका टैलेंट अद्भुत है। वह अनोखे हैं। वह उस इंजन की तरह हैं जिसमें पेट्रोल, इथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल का मिश्रण होता है। लेकिन इसके बावजूद, यह इंजन अभी तक रुका नहीं है और एक नई मंजिल की तरफ पटरी पर आसानी से चल रहा है। आमिर खान ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। क्या आमिर खान एनडीए सरकार हैं या क्या? पीएम मोदी भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने अभी-अभी नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है और अब उन्हें आमिर खान के रूप में एक नया कॉम्पिटिटर मिल गया है।”

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