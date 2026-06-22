कुछ हफ्ते पहले शेखर सुमन ने अपने टॉक शो ‘शेखर टुनाइट’ में एक ऐसा भाषण दिया, जिसने बहुत से लोगों का ध्यान खींच लिया। उन्होंने एक राजा की कहानी सुनाई, जो अपने बारे में सच्चाई दिखाने वाले आईने को तोड़ देता है, क्योंकि वह सच सामने नहीं आने देना चाहता। कांग्रेस ने भी इसे अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कैप्शन के साथ शेयर किया कि यह राजा कौन है? उसने आईना क्यों तोड़ा?

हालांकि, शेखर सुमन ने मोनोलॉग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ‘स्क्रीन स्पॉटलाइट’ पर अपने छोटे से राजनीतिक कार्यकाल के बारे में बात की। एक्टर ने यह भी बताया कि उन्हें क्यों लगता है कि व्यंग्यात्मक टॉक शो होस्ट करते समय निष्पक्ष रहना जरूरी है।

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इंटरव्यू में सबसे पहले अभिनेता से पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आज की बंटी हुई दुनिया में पॉलिटिकल सटायर की गुंजाइश है? इस पर शेखर सुमन ने कहा, “मुझे शायद हालात देखकर ही तय करना होगा। अब तक तो सब ठीक रहा है। मेहमानों को थोड़ी-बहुत बेबाकी और मजाक-मस्ती से कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे लगता है कि बात करने का तरीका मायने रखता है।

अगर मकसद किसी को नीचा दिखाना या बेइज्जत करना हो, तो उन्हें यह पसंद नहीं आता। थोड़ी-बहुत छेड़-छाड़ या मजाक ठीक है। उन्हें यह भी अच्छा लगता है जब आप उन्हें ऐसी बातों या जगहों पर ले जाते हैं, जहां वे पहले नहीं गए हों। अपने मोनोलॉग में मैं देश के सामाजिक-राजनीतिक सिस्टम पर टिप्पणी करता हूं। मैं असल में सच पर व्यंग्य करता हूं, जो मैं अखबारों में पढ़ता हूं।”

24 घंटे में शेखर ने छोड़ी बीजेपी

इसके बाद उनसे पूछा गया कि ‘शेखर टूनाइट’ के पहले एपिसोड में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हुए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सदस्य होने की वजह से उन्हें शो में लाना आसान हुआ? इसका जवाब उन्होंने एक लाइन में देते हुए कहा कि नहीं, मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए बीजेपी का सदस्य था।

शेखर के जवाब के बाद उनसे सवाल किया गया कि तो फिर उन्होंने पार्टी में शामिल होने का फैसला क्यों किया? इस पर अभिनेता ने कहा, “पता नहीं। कभी-कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप मुश्किल में फंस जाते हैं। कुछ वजहें आपके बस में नहीं होतीं। मेरे साथ ऐसा दो बार हुआ है कि मैंने वो काम किया जो मैं नहीं करना चाहता था।

मैंने एक बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, तब भी मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा था। मैं बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। आज भी मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन वह सिर्फ मेंबरशिप थी, कोई फ़ुल-टाइम पॉलिटिकल रोल नहीं था।”

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