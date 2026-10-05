शेखर सुमन ने अपने शो ‘शेखर टुनाइट’ पर आए संजय दत्त की टिप्पणियों और उनपर चल रहे विवाद पर रिएक्ट किया है. शेखर ने कहा है कि एक्टर ने शो पर जो बातें कहीं, वो हल्के-फुल्के और पॉजिटिव अंदाज में की गई थीं।

इससे पहल संजय दत्त ने X पर पोस्ट शेयर कर साफ किया था कि टॉक शो में उनकी मौजूदगी में ‘स्क्रिप्टेड बातचीत’ हुई थी। एक्टर ने कहा था कि उनका इरादा कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या अनादर करने का नहीं था।

अब एनडीटीवी से बातचीत में शेखर सुमन ने संजय का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि शेखर टुनाइट एक सटायर शो है जो ‘प्रो-पीपल’ और ‘पूरी तरह से निष्पक्ष और लोकतांत्रिक’ है।

शेखर सुमन ने किया संजय दत्त का बचाव

संजय दत्त की टिप्पणियों के बारे में बात करते हुए शेखर ने कहा कि एक्टर के मन में भारत और इसके लोगों के लिए बहुत सम्मान है।

उन्होंने यह भी कहा कि संजय की उन टिप्पणियों के लिए आलोचना नहीं की जानी चाहिए, जो उनके अनुसार, कभी किसी को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं की गई थीं।

शेखर ने बताया, ‘संजय दत्त के मन में हमारे देश और देशवासियों के लिए बहुत सम्मान है। उन्होंने जो कहा वह पूरी तरह से हानिरहित और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से था। उन्होंने जो कभी कहा उसके लिए उन्हें दंडित और बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। मैं उन्हें सालों से जानता हूं। वह एक अच्छे इंसान हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं और इसका सम्मान भी करते हैं।’

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संजय दत्त ने क्या कहा था?

संजय दत्त, गांधी जयंती के मौके पर ‘शेखर टुनाइट’ में नजर आए थे। यहां उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति के बारे में बात की थी। बातचीत के दौरान एक्टर ने कहा था कि भारतीय बड़े दिल वाले और मेहमाननवाज हैं, लेकिन उन्हें अब देश में ‘शांति’ महसूस नहीं होती।

एक्टर ने कहा था, ‘इस देश के लोग बहुत प्यारे हैं। यहां शांति होनी चाहिए। मुझे अब हमारे देश में वह शांति महसूस नहीं होती। हम भारतीय बड़े दिल वाले लोग हैं, और हम मेहमाननवाज हैं। हमने बहुत कुछ दिया है, और हमें हमेशा वैसे ही रहना चाहिए। मैं शिवजी से प्रार्थना करता हूं कि वे दिन जल्द वापस आएं।’

Sanjay Dutt: "Ek peace hona chahiye, I can’t feel that peace anymore in India."



But what kind of "peace" is he talking about?



If there is no peace in India, then where is it? In our neighbouring countries? pic.twitter.com/IKl8xHK3eJ — Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) October 3, 2026

एक्टर ने अपने आइकॉनिक मुन्ना भाई किरदार को एक पॉलिटिकल सटायर में भी लाया। पांच मिनट के लिए उन्होंने खुद को भारत का प्रधानमंत्री मानते हुए अपने सिग्नेचर स्टाइल में देश के नाम एक मोनोलॉग दिया।

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संजय दत्त ने कहा था, ‘अपुन गांधी जी को बहुत मानता है। और गांधी जी के तीन बंदर सबको पता है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन आज एक चौथा बंदर भी मांगता है। बुरा देखेगा तो उसे ठीक कौन करेगा?’

‘बातचीत स्क्रिप्टेड थी’

उनकी टिप्पणियों ने बाद में एक ऑनलाइन विवाद को जन्म दिया। विवाद के बाद संजय दत्त ने X पर सफाई दी।

उन्होंने लिखा, ‘मैं यह साफ करना चाहूंगा कि मेरा इरादा कभी भी किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, अपमानित करने या अनादर करने का नहीं था।’

I would like to clarify that it was never my intention to hurt, offend, or disrespect the sentiments of any individual, community, or institution.



My remarks were made in the context of a scripted conversation intended to be light-hearted and humorous. The spirit behind them was… — Sanjay Dutt (@duttsanjay) October 4, 2026

उन्होंने आगे बताया कि उनकी टिप्पणियां एक स्क्रिप्टेड बातचीत के हिस्से के रूप में की गई थीं और उनका इरादा लोगों को हंसाने का था।

उन्होंने लिखा, ‘मेरी टिप्पणियां एक स्क्रिप्टेड बातचीत के संदर्भ में की गई थीं, जिसका इरादा हल्का-फुल्का और मजाकिया होना था। उनके पीछे की भावना मुन्ना भाई जैसी फिल्मों में देखे गए ह्यूमर और व्यंग्य के समान थी। खासकर ‘गांधीगिरी’ की अवधारणा, जिसका इरादा प्यार, गर्मजोशी, एकजुटता और सद्भावना का संदेश देना था। दुर्भाग्य से, मेरे शब्दों को अलग तरह से लिया गया।’