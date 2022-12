Shehnaz Gill: शहनाज ने पैपराजी को दिखाया एटीट्यूड तो भड़के यूजर्स, फैंस ने दी सफाई

Shehnaz Gill को सोशल मीडिया पर उनके रवैये के लिए ट्रोल किया जा रहा है।

शहनाज गिल/Shehnaaz Gill (फोटो-Shehnaaz Gill/Instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram