शहनाज गिल अपने बेबाक और मजाकिया अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर फैंस के बीच काफी दिलचस्पी रहती है। यही वजह है कि उनके बारे में अक्सर अफवाहें और कई तरह की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी उनके लिंकअप की खबरें आती हैं तो कभी उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। हालांकि, शहनाज इन बातों को गंभीरता से लेने के बजाय मजाकिया अंदाज में जवाब देती हैं।

अफवाहों पर क्या बोलीं शहनाज गिल?

हाल ही में एक बातचीत के दौरान शहनाज ने अपने बारे में छपने वाली खबरों और सुर्खियों पर बात की। उन्होंने कहा कि वह समझ सकती हैं कि ऐसी खबरें बनाने वालों का मकसद क्या होता है। शहनाज के मुताबिक, लोगों को खबरें बेचने के लिए कभी-कभी खराब या चटपटी हेडलाइन का सहारा लेना पड़ता है।

उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, “जो लोग हेडलाइन बनाते हैं, मैं उनका इरादा समझ सकती हूं। उन्हें व्यूज चाहिए, वरना वो बेचारे न्यूज कैसे बेचेंगे अगर खराब हेडलाइन नहीं लगाएंगे। अगर मेरी जुबान फिसल गई और वो हेडलाइन बन गई, तो मैं बस दुआ करती हूं कि बेचारे को मेरी वजह से व्यूज मिल जाएं। इतनी अच्छी बातों से तो कुछ फायदा नहीं हुआ है, पर किसी का तो भला हो।”

‘मैं कॉमेडी करती नहीं, कॉमेडी लगती हूं’

शहनाज अपने मजाकिया अंदाज को लेकर भी खुलकर बात करती हैं। उन्होंने कहा कि उनका पंजाबी बैकग्राउंड उनके इस अंदाज की एक वजह है। अभिनेत्री ने कहा, “खून पंजाबी है ना, तो कॉमेडी करती नहीं हूं मैं, कॉमेडी लगती हूं। लोग इसे मजेदार समझते हैं और उन्हें पसंद आता है। मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं करती, ये अपने आप होता है।”

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अपने तरीके से जीने पर करती हैं यकीन

शहनाज ने यह भी बताया कि उन्होंने कभी दूसरों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कई बार बताया गया कि मीडिया के सामने उन्हें किस तरह बात करनी चाहिए, चलना चाहिए या व्यवहार करना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने स्वभाव के मुताबिक रहने को प्राथमिकता दी।

उन्होंने कहा, “मैंने कभी किसी को खुद पर हावी नहीं होने दिया और मुझे यह बताने नहीं दिया कि मीडिया के सामने कैसे बात करनी है, कैसे चलना है या कैसे व्यवहार करना है। मुझे बहुत सारी बातें बताई गईं, लेकिन मेरा मानना है कि जो हो, वही रहो। अगर आप खुद के प्रति सच्चे रहते हैं, तो लोग आपको स्वीकार करेंगे।”

श्रद्धा कपूर से अपनी तुलना पर भी किया खुलासा

शहनाज ने एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि एक ही दिन एयरपोर्ट पर दो अलग-अलग लोगों ने उनसे कहा कि वे शहनाज और श्रद्धा कपूर से मिलने के लिए काफी उत्साहित थे। शुरुआत में उन्हें यह महज संयोग लगा, लेकिन जब दूसरी बार भी यही बात सुनने को मिली तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई।

शहनाज ने लोगों से पूछा कि उन्होंने दोनों अभिनेत्रियों का नाम एक साथ क्यों लिया। इस पर उन्हें जवाब मिला कि वह जैसी हैं, वैसी ही रहती हैं और अपनी भाषा से प्यार करती हैं। शहनाज के मुताबिक, श्रद्धा कपूर को लेकर भी लोगों की यही सोच है।

उन्होंने कहा कि इस बातचीत के बाद उन्हें लगा कि अगर दो लोग उनके बारे में ऐसा सोचते हैं, तो न जाने कितने और लोग भी उनके व्यक्तित्व से खुद को जोड़ते होंगे।

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पंजाबी और हिंदी मीडिया को लेकर क्या बोलीं शहनाज?

शहनाज ने पंजाबी और हिंदी मीडिया के साथ अपने रिश्ते पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पंजाबी मीडिया पहले उनके साथ काफी सहजता से पेश आता था, लेकिन अब वहां के लोग उनसे मिलकर गले लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उनके दिल में जगह बना ली है।

वहीं, हिंदी मीडिया से भी उन्हें काफी प्यार मिलता है, लेकिन शहनाज का कहना है कि दोनों के साथ उनका जुड़ाव अलग-अलग तरह का है।

शहनाज ने कहा कि जब लोग उन्हें बताते हैं कि वे उनकी जिंदगी के सफर से प्रेरित हैं और खुद को उनसे जोड़कर देखते हैं, तो उन्हें बहुत खास महसूस होता है। अभिनेत्री के मुताबिक, उन्हें लोगों से इतना प्यार मिला है कि अब उन्हें भी लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ सही जरूर किया है।