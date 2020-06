Shatrughan Sinha, Petrol Desel Price: शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें एक पुराने वीडियो में बीजेपी के नेता तेल की बढ़ती कीमतों का जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। ये वीडियो तब का है जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में शासित थी और पेट्रोल के दामों में बढ़ौतरी की गई थी। वीडियो में प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति इरानी जैसे बड़े बीजेपी लीडर्स नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कैप्शन दिया- ‘इसे पूरी रिस्पेक्ट के साथ देखा जाना चाहिए। थोड़ा नमकीन और थोड़ा हास्य़ास्पद।’

वीडियो में स्मृति इरानी सरकार से पूछती दिख रही हैं- ‘कांग्रेस सरकार ने बार बार पेट्रोल के दामों को क्यों बढ़ाया है?’ वीडियो में अरुण जेटली भी पेट्रोल दामों के बढ़ने को लेकर कांग्रेस पर गुस्साते नजर आए थे। प्रकाश जावड़ेकर भी कहते दिखे थे- ‘पेट्रोल के दामों की जो वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को..कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए मिल सकता है। मुंबई में 36 रुपए में मिल सकता है। तो उसके दोगुने दाम क्यों हैं? ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं उन्हें वापस ले लेना चाहिए।’

इस पोस्ट को देख कर लोग कहने लगे-‘सर ये बीजेपी का दोगलापन है। वह तो खुद पर भी विश्वास नहीं रखते।’ वीडियो में प्रकाश जावडेकर, स्मृति इरानी दिखाई दे रहे हैं। जिसे देख कर लोग कह रहे हैं-स्मृति जी तो अपने शब्द खा गईं। तो किसी ने प्रकाश जावड़ेकर के लिए लिखा- उस वक्त तो बहुत बोले अब क्या हुआ। एक ने कहा- ‘अब बीजेपी पेट्रोल/फ्यूल प्राइज पर बात नहीं करना चाहती। चाइना एग्रेशन, डॉलर की कीमत बढ़ना, कोरोना डेथ, बैंक फेलियर, वह लोगै 1975 की कांग्रेस इमरजेंसी की बात करना चाहते हैं बस।’ तो कोई बोल पड़ा- ‘अरे सभी राजनेता एक जैसे होते हैं।’

With due respect to one & all sharing a video received, to be seen with a pinch of salt &/or a sense of humor. pic.twitter.com/wj5h5pirUJ

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 29, 2020