राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 900 करोड़ रुपये के चारा घोटाले के तीन मामलों में जमानत मिल गई है। बता दें, फिलहाल लालू यादव का एम्स में इलाज चल रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की जमानत को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर और कांग्रेस पार्टी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने लालू यादव की रिहाई पर ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

इस ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने लालू यादव की जमानत पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, “बहुत अच्छी खबर, हमारे दोस्त, एक और केवल एक, मिट्टी के बेटे और एक सच्चे जन नेता लालू यादव को माननीय कोर्ट द्वारा जमानत दी गई है। हम सभी खुश और प्रसन्न हैं। स्वागत है लालूजी! सामान्य तौर पर बिहार में और विशेष रूप से हम, आपको बहुत पसंद करते हैं। आपकी प्रशंसा और प्यार करते हैं।”

शत्रुघ्न सिन्हा केवल यही नहीं रुके। उन्होंने लालू यादव की प्रशंसा में एक और ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने लिखा, “बिहार आपके नेतृत्व के लिए तत्पर है। इसे कहते हैं न्याय और दिव्य न्याय। भगवान आपका भला करें।” इसी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने पीएम से सवाल करते हुए लिखा, “आभार के दृष्टिकोण से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि हमारे दोस्त और रिटायर्ड इलेक्शन कमीशनर और सबसे ज्यादा विवादस्पद सुनील अरोड़ा को गोवा की गवर्नरशिप से पुरस्कृत किया गया है।”

Great news! Our friend, one & only one, son of the soil, a true mass leader @laluprasadrjd has finally been granted bail by the Hon’ble HC. We are all happy & delighted. Welcome Laluji! Bihar in general & we in particular adore, admire & have tremendous regard & love for you.

Bihar is looking forward for your leadership. This is called justice &/or divine justice. God bless!

By the way, with an attitude of gratitude would like to know from the @PMOIndia is it true that our friend, just retired Chf Election Comm & of course the most controversial

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) April 18, 2021