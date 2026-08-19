एक्टर और तृणमूल कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा के सपोर्ट में आए हैं। दरअसल, दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन को सपोर्ट करने के बाद अभिनेत्री को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। अब इस पूरे विवाद पर सोनाक्षी के पिता ने अपनी बात रखी है और साथ ही यह भी बताया है कि क्या उनकी बेटी राजनीति में कदम रखेगी या नहीं। इतना ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि बीजेपी का आईटी सेल एक्ट्रेस के खिलाफ ट्रोलिंग करवा रहा है।

सोनाक्षी ने किया था झारखंड के छात्रों का समर्थन

एबीपी से बात करते हुए, जब अभिनेता से पूछा गया कि क्या सोनाक्षी ने झारखंड में विरोध कर रहे छात्रों का भी वैसा ही समर्थन किया था, तो शत्रुघ्न ने जवाब दिया कि उनकी बेटी ने कुछ दिन पहले झारखंड के छात्रों का भी समर्थन किया था।

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बता दें कि सोनाक्षी के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखने के बाद से उनके राजनीति में आने की अटकलें भी लगती रही हैं। फिर जब शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया कि क्या उनकी बेटी राजनीति में आने का प्लान कर रही हैं, तो इसके जवाब में अभिनेता ने कहा, “मैं नहीं कह सकता। पहले मैं उससे पूछा करता था। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वह एक काबिल पिता की सबसे काबिल बेटी है।”

सोनाक्षी की ट्रोलिंग पर कही ये बात

शत्रुघ्न ने बेटी को ऑनलाइन ट्रोल करने वालों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनाक्षी के खिलाफ ट्रोलिंग करवाई जा रही है और कुछ लोग पैसे लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अभिनेता ने कहा, “बहुत से लोग जो उसे ट्रोल करते हैं और उसके खिलाफ हंगामा खड़ा करने की कोशिश करते हैं, वे पेड ट्रोल हैं। हमारे दोस्तों की जो आईटी सेल है… बीजेपी की, वो ये सब कर रही है।”

अभिनेता ने आगे कहा, “जो लोग उनकी नीतियों का समर्थन करते हैं, वे भी ऐसा कर रहे हैं। यह ट्रोलिंग बनाई हुई है। ये पेड ट्रोल हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि क्या कहना है। उन्हें लिखकर दिया जाता है। लेकिन सोनाक्षी ने यह कहकर सही किया कि वह ट्रोल्स को देखती तक नहीं हैं। उसमें बहुत हिम्मत है।”

बता दें कि सोनाक्षी ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने के बाद अपनी बात रखी थी। वांगचुक और प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में एक वीडियो शेयर करते हुए, उन्होंने घटना की निंदा की और प्रदर्शन जारी रखने वालों की तारीफ की।

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