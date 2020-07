Shatrughan Sinha, Kangana Ranaut: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही बॉलीवुड में ‘नेपोटिज्म वॉर’ को लेकर दो धड़ देखने को मिल रहे हैं। कंगना रनौत नेपोटिज्म पर धाकड़ अंदाज में एक न्यूज चैनल पर बोलती नजर आई थीं।

इसके बाद से सोशल मीडिया पर नेपोटिजम की बहस एक बार फिर से छिड़ गई, जिसमें इंडस्ट्री के कई लोगों ने कंगना की बात का विरोध किया। लेकिन अधिकतर लोग कंगना के समर्थन में आए औऱ सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म के खिलाफ बोलते दिख रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा भी कंगना के सपोर्ट में उतरे हैं। जिस चैनल पर कंगना ने नेपोटिज्म पर खुलकर बोला था, उसी पर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी आकर कंगना का समर्थन किया है।

शत्रुघ्न सिन्हा कंगना के सपोर्ट में आकर कहते हैं- ‘कंगना के बारे में वो लोग कहते हैं कि वो गलत है। वो निंदनीय है, शर्मनाक है? अरे आप किसी की हौंसलाअफजाही नहीं कर सकते तो मत कीजिए, पर आप ऐसे किसी को कंडम करेंगे? आप इस तरह से उसके कैरेक्टर पर बोलेगें? उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेंगे? आप हैं कौन? आपसे उसने कौनसा सहारा लिया? आप खुद कैसे आए हैं यहां? आपने खुद क्या किया है जीवन में? फिल्म इंडस्ट्री आपके पिताजी की जागीर है? ये सबकी है।’

