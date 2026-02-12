बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार को नई दिल्ली में अभिनेत्री हेमा मालिनी के नए घर पर उनसे मुलाकात की। इस खास मुलाकात की झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें धर्मेंद्र की तस्वीर भी नजर आ रही है।

शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि वह अपनी प्रिय पारिवारिक मित्र और महान शख्सियत हेमा मालिनी के नए घर जाकर बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि वहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि हेमा के घर उन्होंने स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना भी खाया। शत्रुघ्न ने हेमा मालिनी को हमेशा की तरह “प्यारी और ख्याल रखने वाली मेज़बान” बताया और इस मुलाकात को सुखद समय करार दिया।

तस्वीरों में शत्रुघ्न सिन्हा हेमा मालिनी को फूल भेंट करते नजर आ रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में वह धर्मेंद्र की फ्रेम की हुई तस्वीर के सामने खड़े होकर पोज देते दिखाई दे रहे हैं। यह मुलाकात दोनों परिवारों की पुरानी दोस्ती और आपसी सम्मान को दर्शाती है।

धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था। जब धर्मेंद्र बीमार थे उस वक्त भी शत्रुघ्न और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा, हेमा मालिनी के मुंबई वाले घर पर मिलने गए थे। तब भी उन्होंने हेमा के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की थी।

Extremely happy to visit our dearest family friend, great lady @dreamgirlhema's

new home in Delhi. Welcomed in with warmth & it was a pleasure to enjoy some delicious South Indian cuisine. Hema as always was a lovely & caring hostess. Delightful

times well spent! pic.twitter.com/qX5BXg2GFF — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) February 12, 2026

शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्स पर दो तस्वीरें शेयर की थीं। जिनमें वो और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा, हेमा मालिनी के साथ नजर आ रहे थे। कैप्शन में अभिनेता ने लिखा था, “अपनी धर्मपत्नी पूनम सिन्हा के साथ हमारे बेहद प्यारे पारिवारिक मित्र, बेहतरीन इंसानों में से एक, स्टार/अभिनेत्री, उत्कृष्ट कलाकार, उच्चतम क्षमता वाली और एक योग्य सांसद हेमा मालिनी से मिलने, उनका अभिवादन करने और ईश्वर से प्रार्थना करने गया। हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं और हमने ‘उनके’ बड़े भाई और परिवार के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली।” मगर कुछ ही दिनों में धर्मेंद्र का निधन हो गया था और उनके जाने पर शत्रुघ्न ने शोक प्रकट किया था। पढ़ने के लिए क्लिक करें…