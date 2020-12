शत्रुघ्न सिन्हा ने किसान मुद्दों और फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर एक पोस्ट ट्वीट किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जो कि सुषमा स्वराज का है। सुषमा स्वराज इस वीडियो में सदन में बोलती दिख रही हैं। वह किसान मुद्दे को उठाते हुए कहती हैं कि- नई एजेंसियां खड़ी होंगी तो नए बिचोलिए खड़े हो जाएंगे। क्या वो किसानों से संवेदना रखेंगे, क्या वह किसानों के सुख दुख का खयाल रखेंगे नहीं। उन्हें तो किसान से उनकी धोती से बदबू आएगी। इसलिए ये कहना कि बिचोलिए को आप समाप्त कर देंगे। मिडलमैन नहीं रहेगा। ये बात सिरे से गलत है।’

शत्रुघ्न ने सुषमा स्वराज के इस वीडियो को शेयर कर कैप्शन में लिखा- ‘दिन आ गया है, किसानों के मुद्दों को अब हल किया जाना चाहिए। हमारी महान नेता स्वर्गीय #SushmaSwaraj का एक पुराना वीडियो। जिसमें वह किसानों के बारे में बात करती दिख रही हैं। जय हिन्द!’

इस पोस्ट को शेयर करने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा को ऐसे कमेंट्स मिलने लगे- ‘इसे ही दोगलेपन का चरित्र कहते हैं भक्त।’ एक यूजर ने सपोर्ट करते हुए कहा- ‘बहुत ही प्रासंगिक एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण।’ एक ने कहा- ‘आप नीतीश द्वारा लाए गए अपने स्वयं के राजकीय क्षेत्रों को देखें, समान रूप से बिहार के कृषि उत्पादन की तुलना करें अगर तो पंजाब की तुलना में बिहार बेहतर करता है। कई वर्षों से।’

The day has arrived, farmers issues should be resolved now, enough is enough. Sharing an old but very relevant video of our great leader frm Minister, MEA late & great #SushmaSwaraj regarding our own farmers, which is a must & important watch! Jai Hind! @INCIndia pic.twitter.com/XNEU4k5Gqc

