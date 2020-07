Shatrughan Sinha: बीजेपी के पूर्व नेता और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने उन सभी लोगों को सलाह दी है जो बार बार नेहरू और गांधी परिवार को बीते वक्त के लिए दोषी ठहराते रहते हैं। शत्रुघ्न ने 8 जुलाई की सुबह एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा- ‘हमें इस आदत को अब सुधारना चाहिए कि पुरानी बातें औऱ ब्लेम गेम से दूर रहें। शुरुआत करता हूं महान जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर गांधी परिवार तक। अब इस तरह की बातों को करना बंद करिए ना। यही अच्छा होगा कि अब हम पुरानी बातों को भुला कर नए कल की तरफ और आज की बात करें। नई जनरेशन के लिए कुछ नया करें। वही ज्यादा इफेक्टफुल होगा।’

शत्रुघ्न सिन्हा की ये नसीहत कई लोगों को समझ आई तो वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शत्रुघ्न सिन्हा की बातों पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि शत्रुघ्न यहीं नहीं रुके उन्होंने एक और ट्वीट किया,जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। इस वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू जी की बात कर रहे हैं। शत्रुघ्न ने कहा- ‘यहां वीडियो शेयर कर रहा हूं। यहां देखा जा सकता है कि कैसे फादर फिगर या बीजेपी गॉडफादर से सीखा जा सकता है। वह बीजेपी/NDA के बेस्ट पीएम थे। आज भी हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जयहिंद।’

इसके बाद तो ट्विटर यूजर ने कहना शुरू कर दिया- ‘बड़बोलेपन की बजह से कहां से कहां पहुंच गए सिन्हा साहब।’ एक यूजर ने शत्रुघ्न की बात पर कहा- गवर्नमेंट को आज की जनरेशन के लिए हेल्दी इंवायरमेंट बनाना चाहिए। तो किसी ने कहा- ‘अटल जी ने अपने जीवन में कभी भी देश कि सेना का अपमान नहीं किया। कांग्रेस तो आये दिन लगी रहती है।’

Sir, we have developed the habit of going into the past & 'blame game'. Starting with late & great #JawaharLalNehru to the #Gandhi family. Let's stop this practice. It would be better if we focus on the present & worry about the next generation. Found a very educative & impactful

