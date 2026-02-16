अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 14-15 फरवरी को ‘हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026’ का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कांग्रेस सांसद शशि थरूर, ग्लोबल आइकॉन और UNICEF गुडविल एंबेसडर प्रियंका चोपड़ा को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्टर भी शेयर किया गया, जिसमें दोनों की तस्वीरें और नाम साथ थे।

ऐसे में बहुत से लोगों को लगा कि मंच पर शशि थरूर और प्रियंका चोपड़ा साथ में नजर आएंगे। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। थरूर और चोपड़ा ने अलग-अलग सत्रों में भाग लिया। इसे लेकर सांसद ने रिएक्ट भी किया। बता दें कि छात्रों द्वारा आयोजित उस कॉन्फ्रेंस में भारत से जुड़े कई तरह के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस साल के कॉन्फ्रेंस 2026 का विषय था ‘द इंडिया वी इमैजिन’ यानी ‘वह भारत जिसकी हम कल्पना करते हैं’।

शशि थरूर ने किया रिएक्ट

एक पोस्टर शेयर किया गया था, जिसमें ‘स्पीकर फॉर 2026 कॉन्फ्रेंस’ लिखा था। उसके नीचे शशि थरूर और प्रियंका चोपड़ा की फोटो लगी थी। इसे शेयर करते हुए भारत तिवारी नाम के एक शख्स ने लिखा, “हार्वर्ड के स्टूडेंट्स द्वारा ऑर्गनाइज किए गए इंडिया कॉन्फ्रेंस 2026 में डॉ. शशि थरूर और प्रियंका चोपड़ा स्पीकर्स के तौर पर शामिल होंगे।” इसका जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद ने एक्स हैंडल पर लिखा, “अफसोस साथ में नहीं।”

इसके बाद थरूर ने प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच के पीछे की कई तस्वीरें शेयर की और लिखा, “हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस के क्लोजिंग कीनोट के तौर पर आने से ठीक पहले हार्वर्ड के बैकस्टेज विंग्स में प्रियंका चोपड़ा से (एक दशक से ज्यादा समय बाद) मुलाकात हुई। यह देखना (और सुनना) कमाल का है कि वह कितना अच्छा कर रही हैं। उन्होंने एक ऐसे स्टेज पर जीत हासिल करके भारत को गर्व महसूस कराया है, जिस पर भारतीय बहुत कम आते हैं। बेशक वह बहुत खूबसूरत लग रही हैं, एकदम शांत और सोच-समझकर और समझदारी से बात करती हुई लग रही हैं- इसमें गर्व करने लायक क्या नहीं है।”

It was so good to see you again @ShashiTharoor Sir. Have always had such admiration for the orator that you are but as well for your clap backs,. thank you so much for staying for my panel and your wisdom. Hope you feel better soon and our paths cross again. https://t.co/NxkfH79STV — PRIYANKA (@priyankachopra) February 15, 2026

प्रियंका ने भी किया रिएक्ट

शशि थरूर के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए प्रियंका ने लिखा, “आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा शशि थरूर सर। आप जैसे वक्ता हैं, लेकिन आपकी बातों के लिए भी मैं हमेशा आपकी तारीफ करती हूं। मेरे पैनल में बने रहने और अपनी समझदारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप जल्द ही बेहतर महसूस करेंगे और हमारी राहें फिर से मिलेंगी।”

