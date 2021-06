उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन (5 जून ) पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें टि्वटर पर बधाई नहीं दी, तो सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गईं। ज्ञात हो, आमतौर पर पीएम मोदी जन्म दिवस, जयंती और पुण्यतिथि आदि को लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट करते रहते हैं और विशेष अवसरों पर सक्रीय रहते हैं। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा ने इस पर रिएक्ट किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि- बीजेपी के बड़े नेताओं और सीएम योगी के बीच दुआ सलाम भी नहीं चल रहा है! ये तब हो रहा है जब 2022 करीब है। काफी चौंकाने वाला है।

शत्रुघ्न सिन्हा ने एक के बाद एक कर कई ट्वीट किए जिसमें उन्होंने कहा- ‘क्या हो रहा है ये? क्या बीजेपी के टॉप के लीडर्स के बीच कुछ अनबन है क्या कुछ है जो जल रहा है इनके बीच? सीएम योगी आदित्य नाथ को विश नहीं किया गया। ऐसा क्या हो गया इनके बीच कि चीजें इतनी बिगड़ गईं। खासकर जब हम 2022 के करीब पहुंच रहे हैं!’

अपने अगले पोस्ट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा- ‘दो टॉप के लीडर्स के बीच ये चौंकाने वाला है। पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद जहां ममता बनर्जी ने उन्हें करारा जवाब दिया। ऐसा लगता है कि हर कोई इस बात पर मंथन कर रहा है कि उनकी जीत का सिलसिला आखिर कहां लड़खड़ाया।’ शत्रुघ्न ने आगे कहा- ‘आज के वक्त में चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। यह एक बेहद दिलचस्प स्थिति है।’

What’s happening ? Is there trouble brewing between the top leaders in BJP & the fiery, bold & shrewd, CM, UP @myogiadityanath. Invitations & greetings are not being exchanged. What’s gone so wrong that things have come to this especially as we approach 2022? The conflict

