सनी लियोनी ने कहा- शर्मिला टैगोर, मधुबाला और रेखा ने सिखाया जैसी हूं, वैसी ही रहूं

अभिनेत्री और आइटम गर्ल सनी लियोनी का कहना है कि मधुबाला, शर्मिला टैगोर और डिंपल कपाड़िया जैसी गुजरे जमाने की अदाकाराओं से उन्होंने सीखा है कि अपने व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। सनी ने अनुभवी अभिनेत्रियों मंदाकिनी, रेखा और जीनत अमान की कुछ पुरानी तस्वीरें ट्वीट कीं और उन्हें अपना आदर्श बताया। इसके साथ उन्होंने लिखा, “मैने बॉलीवुड में कुछ महिलाओं से सीखा है कि जैसी हो वैसी ही रहना ठीक है। जैसे शर्मिला टैगोर, मंदाकिनी, डिंपल कपाड़िया, रेखा, जीनत अमान और मधुबाला।”

वर्ष 2012 की फिल्म ‘जिस्म 2’ के साथ बॉलीवुड करियर शुरू करने वाली अभिनेत्री सनी को फिल्मों में बोल्ड किरदारों के लिए जाना जाता है। वह ‘रागिनी एमएमएस 2’, ‘हेट स्टोरी 2’, ‘मस्तीजादे’ और ‘बादशाहो’ जैसी फिल्मों में दिखाई दीं। इससे पहले उन्हें अरबाज खान की फिल्म ‘तेरा इंतजार’ में देखा गया। यह फिल्म इस महीने की शुरुआत में रिलीज हुई।

A few women in Bollywood who have taught me that it’s perfectly ok to be myself. Sharmila Tagore…Mandakini…Dimple Kapadia…Zeenat Aman… pic.twitter.com/Z0zv8FtbhG

— Sunny Leone (@SunnyLeone) December 20, 2017