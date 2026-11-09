शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक है। दोनों ने अपने प्यार को शादी तक पहुंचाने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया था। उस दौर में दोनों का अलग-अलग धर्म से होना भी एक बड़ी चुनौती थी। शादी के समय शर्मिला टैगोर ने इस्लाम धर्म कुबूल किया था और अपना नाम आयशा रख लिया था। हालांकि उनका यह फैसला उस समय काफी विवादों में रहा था। यहां तक कि शर्मिला और मंसूर को जान से मारने की धमकियां तक मिली थीं।

अब इस पूरे मामले पर कपल की बेटी और ज्वेलरी डिजाइनर सबा अली खान पटौदी ने खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि आखिर शर्मिला टैगोर ने इस्लाम क्यों कुबूल किया था और इस फैसले के पीछे क्या वजह थी। सबा के मुताबिक, उनकी मां ने शादी में किसी तरह की परेशानी न आए, इसलिए धर्म परिवर्तन किया था। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी दादी इस शादी के लिए शायद कभी तैयार नहीं होतीं।

शर्मिला टैगोर ने कुबूला था इस्लाम

सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में सबा अली खान ने बताया कि उस समय शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना जरूरी माना जाता था। उन्होंने कहा, ‘उस दौर में धर्म परिवर्तन जरूरी था। धर्म परिवर्तन के बाद ही बच्चों को कानूनी रूप से वैध माना जाता था। इससे शादी को कानूनी मान्यता मिलती थी। यह एक जरूरत थी, ऐसा नहीं था कि कोई इस पर विचार कर सकता था कि करना है या नहीं।’

जब सबा से पूछा गया कि आखिर धर्म परिवर्तन की जरूरत क्यों थी, तो उन्होंने बताया कि उस समय के सामाजिक और पारंपरिक नियमों के हिसाब से ऐसा करना जरूरी था।

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सबा ने कहा कि इस्लाम में अगर कोई गैर-मुस्लिम शख्स किसी मुस्लिम से शादी करता है, तो इसके लिए कुछ खास नियम और शर्तें होती हैं। अगर दूसरा शख्स धर्म परिवर्तन नहीं करता, तो शादी को मान्यता मिलने में परेशानी हो सकती थी। उन्होंने कहा, ‘मेरी दादी (मंसूर अली खान की मां) किसी भी दूसरे तरीके से इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होतीं।’

शर्मिला के करियर पर नहीं पड़ा असर

सबा अली खान ने यह भी साफ किया कि इस्लाम कुबूल करने के बाद उनकी मां शर्मिला टैगोर को कभी अपना काम छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। न ही उन पर अपने आधिकारिक दस्तावेजों में नाम बदलने का दबाव बनाया गया।

उन्होंने बताया कि उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी की सोच काफी खुले विचारों वाली थी। उन्होंने शर्मिला को अपने करियर और पहचान के साथ आगे बढ़ने की पूरी आजादी दी थी। यहां तक कि मंसूर या उनके परिवार की तरफ से भी कभी यह दबाव नहीं बनाया गया कि शर्मिला अपने पासपोर्ट या दूसरे सरकारी दस्तावेजों में नाम बदलें।

सबा के मुताबिक, धर्म परिवर्तन का उनकी मां की पहचान या पेशे पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, ‘इससे उनकी पर्सनैलिटी या उनके प्रोफेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा।’

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हर धर्म के मनाते थे त्योहार

बातचीत के दौरान सबा ने अपने परिवार के धार्मिक विचारों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में बहुत कम लोग किसी एक धर्म का सख्ती से पालन करते हैं। सबा खुद अपने पिता की तरह इस्लाम को मानती हैं, लेकिन उनका बचपन हर धर्म के त्योहार मनाते हुए बीता है।

उन्होंने बताया कि परिवार में होली, दिवाली और ईद जैसे सभी त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाए जाते थे। उनके माता-पिता ने कभी भी बच्चों पर किसी खास धर्म या परंपरा को अपनाने का दबाव नहीं बनाया।

सबा ने कहा, ‘हमारे माता-पिता ने हमेशा हमें अपनी पसंद का रास्ता चुनने की आजादी दी थी।’ उनके इस बयान से साफ है कि पटौदी परिवार में हमेशा से ही अलग-अलग धर्मों और परंपराओं को सम्मान देने की सोच रही है।