सेठ क्लारमैन ने वारेन बफेट की निवेश शैली पर प्रकाश डाला। बफेट ने सरल तरीकों से अरबों कमाए, धैर्य और अच्छी कंपनियों को लंबे समय तक रखने पर ध्यान दिया। भारतीय निवेशकों को उतार-चढ़ाव से बचना चाहिए और खराब शेयरों को छोड़ देना चाहिए। बफेट ने बाजार के उतार-चढ़ाव का सामना तैयारी से किया। निवेशकों को मजबूत वित्तीय स्थिति में रहना चाहिए, जटिल मॉडलों से बचना चाहिए और कंपनी के व्यवसाय को समझना चाहिए।