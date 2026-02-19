Shark Tank India 5: ‘शार्क टैंक इंडिया’ में हर रोज शार्क्स और पिचर के बीच कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग डील देखने को मिलती है। सभी जज अपने-अपने अनुसार पिचर के बिजनेस को डिकोड करते हैं और फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कई बार कुछ बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं, जिन्हें बिना किसी डील के ही शो से जाना पड़ता है। अब इसके हालिया एपिसोड में कुछ ऐसा देखने को मिला, जो काफी दिलचस्प था। दरअसल, शो के जज अमन गुप्ता ने मामा नॉरिश नाम के एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो घाटे में चल रहा है।

मामा नॉरिश एक क्लीन-लेबल स्नैकिंग ब्रांड है, जो दादी-नानी की रेसिपी से बनता है। इसे मुंबई के कुणाल गोयल, उषा श्रोत्रिय और यश पाराशर ने शुरू किया था। बिना किसी प्रिजर्वेटिव या केमिकल के उनके प्रोडक्ट्स में किचन से मिलने वाली सभी चीजें होती हैं और इन्हें पूरे भारत में अलग-अलग दादियों द्वारा बनाया जाता है। इन दादियों को एक कॉन्टेस्ट के जरिए चुना जाता है और उनकी रेसिपी ब्रांड के लिए ली जाती हैं। उषा को यह आइडिया साल 2021 में आया था। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे यश और उनके दोस्त कुणाल के साथ मिलकर 2023 में यह ब्रांड शुरू किया।

इसका पहला प्रोडक्ट 2024 में मार्केट में लॉन्च किया गया। ऐसे में कुणाल और यश ने अपने बिजनेस के लिए 1.5 परसेंट इक्विटी के बदले 60 लाख रुपये की फंडिंग मांगते हुए कंपनी की वैल्यूएशन 40 करोड़ रुपये रखी, जिस पर शार्क्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कुणाल बहल और विनीता सिंह ने प्रोडक्ट के स्वाद की तारीफ की, वहीं अमन गुप्ता ने पूछा कि क्या प्रोडक्ट हेल्दी थे। जब फाउंडर्स ने कहा कि प्रोडक्ट ‘आपके लिए बेहतर’ हैं, तो अमन ने जवाब दिया, “इसे आपके लिए बेहतर कहना सब्जेक्टिव हो जाता है।”

पिचर के खिलाफ जो बात गई, वह था उनका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल और रेवेन्यू का भारी नुकसान। दरअसल, फाउंडर्स ने 2023-24 के लिए अपनी सेल्स शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने पहले साल तीन महीने में 6.64 लाख रुपये कमाए। 2024-25 में उन्होंने 1.2 करोड़ रुपये कमाए। हालांकि, उनका EBITDA माइनस 2.2 करोड़ था। इस साल अब तक, उन्होंने 1.2 करोड़ रुपये कमाए और उनका अनुमान है कि इस साल 3 करोड़ रुपये की सेल्स होगी। इस पर रिएक्ट करते हुए, अमन गुप्ता ने कहा कि बहुत कम है।

फिर जब फाउंडर्स ने अपने नुकसान के बारे में और बताया, तो अमन ने कहा कि सच-सच बताओ इस साल टोटल कितना लॉस होगा। इस पर फाउंडर्स ने आगे बताया कि उनका अब तक का बर्न 80 लाख रुपये है और इस साल के आखिर तक उन्हें 1.2 करोड़ रुपये का 50 परसेंट EBITDA लॉस होगा।

डील से बाहर हुए ये शार्क्स

यह जानने के बाद कि फाउंडर्स के पास बैंक में सिर्फ 47 लाख रुपये बचे हैं, रितेश अग्रवाल ने कहा, “यह सिर्फ 6 महीने चलेगा, आप लोग बड़ी मुश्किल में हैं। हमें अर्जेंट बेसिस पर काम करने की जरूरत है। आप इसे ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं?” फाउंडर्स ने कहा कि वे जल्द ही क्विक कॉमर्स पर लॉन्च कर रहे हैं। इस पर कुणाल ने कहा, “कई बार, फाउंडर्स कहते हैं कि वे QC पर आ रहे हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है, फुटप्रिंट्स भी मायने रखते हैं।”

अमन ने यह भी पूछा, “आप इतने सारे प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग क्यों कर रहे हैं? पहले कुछ पर ट्राई करें।” इसके बाद विनीता, नमिता, रितेश और कुणाल अपने-अपने कारण बताते हुए डील से बाहर हो गए। लास्ट में अमन ने सिर्फ उन्हें ऑफर दिया। अमन ने कहा, “आपका प्रोडक्ट खास नहीं है। कई लोग इसे कॉपी कर सकते हैं क्योंकि आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। आपके फाइनेंस एक बड़ा स्ट्रेस हैं, बैंक में कुछ महीनों के पैसे बचे हैं और आपके पास अभी जितने पैसे हैं, उसके लिए बहुत सारे SKU हैं।

आपको एक जगह टिके रहना होगा और वहीं से अटैक करना होगा। आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सके, बहुत दिमाग और पैसे लगाकर सिखाना पड़ेगा। मैं आपको एक ऑफर दूंगा, यह 20 परसेंट के लिए 2 करोड़ रुपये है, जिसकी वैल्यूएशन 10 करोड़ रुपये है।” इसके बाद पिचर ने काउंटर ऑफर दिया, जिसमें उन्होंने इक्विटी को 6 परसेंट तक कम करने के लिए कहा। इस पर अमन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके इन्वेस्टर्स तीन महीने बाद जीरो पर चले जाएंगे, उनके पैसे बचाने का सिर्फ एक ही मौका है और वह है अमन गुप्ता। अगर मेरे पास 20 परसेंट नहीं है, तो मैं बाहर हूं।”

