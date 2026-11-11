छठ पूजा हो और भोजपुरी गानों की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के गानों को याद ना किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। हर साल छठ आते ही उनके गाने लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। लोग छठ पर उनके गानों को इस्तेमाल करके रील्स और वीडियोज बनाना बेहद पसंद करते हैं।

आज हम शारदा सिन्हा के सबसे चर्चित गीतों में से एक गीत- ‘पटना के घाट पर’ की बात कर रहे हैं। इस गाने में पटना के घाट के बारे में बात की गई है, जो छठ के समय पर काफी बिजी रहते हैं लेकिन उन घाटों की चहल-पहल देखने लायक होती है। साल में एक बार आने वाले इस त्योहार की रौनक पटना में शानदार तरीके से देखने मिलती है। बिहार और वहां के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा महापर्व माना जाता है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इस त्योहार की धूम देखने मिलती है।

शारदा सिन्हा का ये फेमस गीत ‘पटना के घाट पर’ एल्बम ‘छठी मैया’ का हिस्सा है। जिसे खुद शारदा सिन्हा ने गाया और संगीत भी दिया है। इस गीत के गीतकार शारदा सिन्हा, नरेश सिन्हा, विकल समस्तीपुरी और राम सकल सिंह हैं।

गीत के बोल…

पटना के घाट पर

हम हूं अरघिया

देबई हे छठी मईया

हम ना जाईब दूसर घाट

देखब है छठी मैया

गीत के बोल का मतलब

इस गीत में व्रत करने वाले लोगों के भाव को जाहिर किया गया है कि वह अर्घ्य देने के लिए सीधे पटना के गंगा घाट पर जाएगा और किसी दूसरे घाट पर नहीं जाएगा। उनके लिए पटना के गंगा घाट का महत्व बताता है ये गीत।

इस गीत को कई महान लोक कलाकारों ने अपनी आवाज दी है, जिनमें शारदा सिन्हा की आवाज को सबसे ज्यादा लोकप्रियता और पहचान मिली है। इसके अलावा पलक मुच्छल, पवन सिंह, और अनु दुबे जैसे कलाकारों ने भी इसे गाया है।

शारदा सिन्हा के छठ गीत की आज भी है खास पहचान

बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का लोकप्रिय छठ गीत ‘पटना के घाट पर’ आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखता है। इस गीत के मधुर बोल और भक्तिमय धुन छठ महापर्व की आस्था और परंपरा को खूबसूरती से बयां करते हैं।

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छठ आते ही सोशल मीडिया पर छा जाता है यह गाना

छठ पूजा नजदीक आते ही ‘पटना के घाट पर’ गीत एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। घरों से लेकर बाजारों और घाटों तक इसकी गूंज सुनाई देती है। कई श्रद्धालुओं के लिए इस गीत के बिना छठ का माहौल अधूरा लगता है।