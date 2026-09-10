बॉलीवुड में अपने शानदार अभिनय और खतरनाक तेवरों के लिए पहचाने जाने वाले दिग्गज अभिनेता शरत सक्सेना इन दिनों अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं। 70 और 80 के दशक में अपनी शानदार अदाकारी से पहचान बनाने वाले शरत सक्सेना की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

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दरअसल, अभिनेता ने अपनी सर्जरी से ठीक पहले अस्पताल से एमआरआई (MRI) करवाते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। खास बात ये है कि उन्होंने खड़े होकर एमआरआई (MRI) करवाई। तस्वीरें सामने आने के बाद फैंस उनके लिए काफी चिंतित नजर आ रहे हैं और उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।

शरत सक्सेना ने दिखाई एमआरआई की तस्वीरें

शरत सक्सेना ने सोशल मीडिया पर कुल चार तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें एमआरआई(MRI) रूम की हैं, जिसमें एक्टर खड़े होकर अपनी जांच करवाते नजर आ रहे हैं।

उन्होंने पोस्ट के जरिए बताया कि ये एमआरआई (MRI) उनकी लंबर स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की सर्जरी से पहले कराई गई है। शरत ने ये भी बताया कि उनकी एमआरआई (MRI) मुंबई के बॉम्बे अस्पताल में हुई है।

शरत के लिए फैंस ने जताई चिंता

पोस्ट सामने आने के बाद उनके फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोग उनकी सेहत को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। कई लोग कमेंट्स के जरिए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। वहीं, शरत ने भी अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया और इस पोस्ट के जरिए अपनी सेहत से जुड़ी अपडेट शेयर की।

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करीब 250 फिल्में कर चुके शरत

शरत सक्सेना अपने लंबे करियर में कई यादगार किरदार निभा चुके हैं। ‘मिस्टर इंडिया’ में डागा के किरदार से लेकर ‘बजरंगी भाईजान’ में करीना कपूर के पिता की भूमिका तक, उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। समय के साथ एक्टर ने कॉमेडी, पिता और सपोर्टिंग रोल में नजर आ चुके हैं। अब तक करीब 250 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके शरत ने हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है।