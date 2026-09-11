बॉलीवुड के सीनियर एक्टर शरत सक्सेना इन दिनों चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी स्पाइन सर्जरी के बारे में बात करते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की थीं। इन तस्वीरों में उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी से पहले एमआरआई (MRI) करवाते देखा गया था। फैंस के लिए ये तस्वीरें देखना इसलिए मुश्किल था, क्योंकि शरत तकलीफ के चलते खड़े होकर स्कैन करवा रहे थे। अब एक्टर की सर्जरी हो गई है।

कैसे हैं शरत सक्सेना?

शरत सक्सेना ने खुद अपनी हेल्थ अपडेट दी है। नई इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उन्हें अस्पताल के बेड पर देखा जा सकता है। पहली फोटो में वो मुस्कुराते हुए पोज कर रहे हैं। दूसरे में उन्हें कार में बैठे देखा जा सकता है। एक्टर ने बताया कि वो घर जा रहे हैं। अगली फोटो में उन्होंने लिखा- आज पार्टी, कल से जिम शुरू। इसके आगे उन्होंने बताया कि अब उन्हें चलने के लिए लाठी की जरूरत नहीं हैं और न ही सूप पीना पड़ेगा।

इस पोस्ट के कैप्शन में शरत सक्सेना ने लिखा, ‘6 घंटे की सर्जरी हो गई। अच्छे आदमी को आप रोक नहीं सकते।’ एक्टर के पोस्ट पर कई फैंस ने भी रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा, ‘अंकल अभी भी इतने फिट कैसे हैं?’ दूसरे ने लिखा, ‘आप जल्दी ठीक हो जाइए टाइगर।’ एक और ने कमेंट किया, ‘जल्द ठीक हो जाइए अंकल।’

खड़े होकर करवाया था MRI

9 सितंबर को शरत सक्सेना ने बताया था कि उनकी उनकी लंबर स्पाइन सर्जरी यानी कमर के निचले हिस्से की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होने वाला है। इसके लिए उन्हें एमआरआई करवाना था, जिसके लिए उन्हें खड़े रहना पड़ा। शरत का दर्द देखकर उनके फैंस भी काफी दुखी हुए थे। सभी ने उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांगी थी। इसके लिए एक्टर ने फैंस को शुक्रिया भी कहा था।

76 साल के शरत सक्सेना बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना नाम हैं। उनके अपनी बढ़िया एक्टिंग के साथ-साथ फिटनेस के लिए भी जाना जाता है। 76 साल की उम्र में शरत एकदम फिट हैं और जिम करते हैं। अपने पुराने इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि वो एक दिन में 2 घंटे वर्कआउट करते हैं। उन्होंने खुलासा किया था कि जब वो यंग थे, उन्हें 20 मिनट एक्सरसाइज करने में भी थकान हो जाती थी। मगर अब वो 2 घंटे एक्सरसाइज कर लेते हैं और अच्छा महसूस करते हैं।

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करियर की बात करें तो शरत सक्सेना ने अभी तक 250 फिल्मों में काम किया है। इसमें हिंदी के साथ-साथ अन्य भाषाओं की फिल्में भी शामिल हैं। उन्हें फिल्म ‘मिस्टर इंडिया’, ‘त्रिदेव’, ‘घायल’, ‘खिलाड़ी’, ‘गुलाम’, ‘गुप्त’ समेत ‘फिर हेरा फेरी’, ‘बागबान’, ‘बजरंगी भाईजान’ और ‘भागम भाग’ के लिए जाना जाता है। हाल ही में शरत को अजय देवगन की फिल्म ‘सन ऑफ सरदार 2’ में देखा गया था।