एक्टर शरद कपूर सुर्खियों में हैं। सालों बाद शरद लाइमलाइट में आए हैं। इसकी वजह उनकी जिंदगी में चल रहा मुश्किल दौर है। साथ ही वह काम की तलाश भी कर रहे हैं। हाल ही में शरद ने अपने पालतू कुत्तों को अडॉप्शन के लिए दे दिया था। एक्टर ने बताया था कि स्वास्थ्य समस्या के चलते वह उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं।

शरद के वीडियो वायरल होने और उनकी हालत देखने के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। सोनू सूद ने उनसे मुलाकात की। उनका हाल पूछा और उन्हें गले लगाकर मदद का आश्वासन किया था। इस बीच खबर आई थी कि सलमान खान ने भी शरद कपूर की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है।

सलमान ने शरद से क्या कहा?

इस बात को अब शरद ने खुद कन्फर्म किया है। शरद कपूर ने खुलासा किया कि सलमान खान ने खुद उन्हें फोन किया और भरोसा दिलाया कि जब भी उन्हें किसी मदद की जरूरत हो, वह बेझिझक उनसे संपर्क कर सकते हैं। IANS के साथ बातचीत में उन्होंने सलमान के साथ हुई बात को याद करते हुए कहा, ‘सलमान ने मुझसे बात की। उन्होंने कहा, ‘कोई जरूरत हो तो प्लीज मुझे फोन करना।’ मैंने उनसे कहा, ‘पक्का भाई, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं जरूर फोन करूंगा।”

शरद कपूर ने इस दौरान एक्टर सोनू सूद की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने सोनू को अपना सगा भाई बताते हुए कहा कि वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। शरद ने कहा, ‘सोनू तो बिल्कुल सगे भाई जैसा है यार। बस एक फोन करो और जो चीज चाहिए, वह तुरंत लाकर दे देता है।’

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कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर शरद कपूर के कई वीडियो वायरल हुए थे। इनमें वह फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से काम दिलाने में मदद मांगते नजर आए। एक्टर ने इससे पहले अपनी खराब सेहत और आर्थिक परेशानियों के बारे में भी बात की थी। उन्होंने इंडस्ट्री के सीनियर कलाकारों और सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) से काम दिलाने में मदद की अपील की थी। शरद ने यह भी बताया था कि पैर में चोट समेत कई स्वास्थ्य समस्याओं के चलते वह करीब दो से तीन साल तक बिस्तर पर रहे।

हालांकि IANS के साथ अपनी ताजा बातचीत में शरद कपूर ने साफ किया कि अब वह बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने बताया कि अपने पालतू कुत्तों को खोने के बाद वह काफी उदास रहने लगे थे। एक्टर ने यह भी बताया कि वह तीन से चार साल तक न्यूयॉर्क में रहे थे। भारत लौटने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने उनका साथ दिया और उनकी मदद की। अब शरद को उम्मीद है कि जनवरी 2027 तक वह दोबारा काम शुरू कर देंगे।

शरद कपूर का फिल्मी सफर

शरद कपूर ने साल 1994 में फिल्म ‘मेरा प्यारा भारत’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। मगर उन्हें असली पहचान महेश भट्ट की फिल्म ‘दस्तक’ (1996) से मिली। इसमें वह सुष्मिता सेन के साथ नजर आए थे। साल 2000 में आई शाहरुख खान की फिल्म ‘जोश’ में उन्होंने विलेन का किरदार निभाया। इस भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड में बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए नॉमिनेशन भी मिला था।

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‘तमन्ना’, ‘हथियार’, ‘जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी’, ‘क्योंकि… मैं झूठ नहीं बोलता’, ‘एलओसी कारगिल’ और फरहान अख्तर की फिल्म ‘लक्ष्य’ जैसी फिल्मों में शरद कपूर काम कर चुके हैं। इसके अलावा वह सलमान खान के साथ ‘ये है जलवा’ और ‘जय हो’ में भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। हिंदी फिल्मों के साथ-साथ शरद ने बंगाली सिनेमा में भी काम किया है।