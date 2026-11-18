अभिनेता शरद कपूर इस वक्त अपनी मौजूदा हालत को लेकर खबरों में बने हुए हैं। उनकी हालातों को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने वाली उनकी दोस्त और खुद को उनका अभिभावक बताने वाली हेमा चौधरी ने हाल ही में उन्हें लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि शरद दो साल तक बेड पर थे और वो इतने समय से नहाये भी नहीं। इतना ही नहीं हेमा की मानें तो शरद के अपने ही उनकी मौत का इंतजार कर रहे थे।

‘बॉलीवुड कट अनकट’ पॉडकास्ट में हेमा ने शरद कपूर के जीवन और उनकी इस हालत के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि शरद को किस हालत में देखा था। हेमा मुंबई में एक डॉग रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन ‘बेजुबान ट्रस्ट’ चलाती हैं। इसी सिलसिले में वह शरद की बिल्डिंग में कुत्तों को बचाने पहुंची थीं, जहां उनकी मुलाकात अभिनेता से हुई। इस दौरान उन्होंने शरद के कमरे का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें उनके रहने की बेहद खराब हालत दिखाई दे रही थी। साथ ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से शरद की मदद करने की अपील की।

2 साल से नहाए नहीं थे शरद कपूर, बिस्तर से भी नहीं निकले बाहर

हेमा ने बताया कि संभव है कि उस समय तक शरद को काम मिलना बंद हो गया था। उन्होंने कहा, “जब मैंने उनके भाई से बात की तो उन्होंने बताया कि अभिनेता अपने छोटे भाई को लेने के लिए उनके पास आए थे। जब मैंने दोबारा उनके भाई को फोन करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैंने उनसे कहा कि उन्हें आपकी जरूरत है, लेकिन उन्होंने मुझे वापस फोन नहीं किया। इसलिए शायद उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। हो सकता है कि संपत्ति का कोई मामला हो या फिर कोई दूसरी वजह।”

दो सालों से न नहाये न बिस्तर से उठे

हेमा ने आगे बताया, “तीन से चार लोग ऐसे थे, जो उनके मरने का इंतजार कर रहे थे। उनकी हालत लगभग 99 फीसदी तक खराब हो चुकी थी, लेकिन कुत्तों की वजह से मैं उन तक पहुंच पाई। मैं हमेशा उन बेजुबानों की आवाज सुनती हूं। जब मैं कुत्तों को बचाने पहुंची तो मेरी मुलाकात उनसे हुई। उन्होंने दो साल से न तो नहाया था और न ही बिस्तर से बाहर निकले थे। किसी ने उन्हें फोन करके यह तक नहीं पूछा था कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं। इस तरह वह धीरे-धीरे मौत के करीब पहुंच रहे थे।”

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शरद कपूर के परिवार में कौन?

हेमा ने बताया कि अगर शरद कुछ समय और उसी हालत में रहते तो उनकी जान भी जा सकती थी। उन्होंने समय रहते उन्हें वहां से निकाला और अब परिवार की गैरमौजूदगी में उनकी देखभाल कर रही हैं। हेमा ने यह भी पुष्टि की कि शरद की सगाई पूर्व पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ज्योति बसु की पोती कोयल बसु से हुई थी, लेकिन दोनों की शादी नहीं हुई।

हेमा ने यह भी बताया कि शरद की एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन वह उनकी देखभाल करने की स्थिति में नहीं है। वहीं, अभिनेता के बच्चे होने की अफवाहों पर उन्होंने कहा कि शरद ने उन्हें इस बारे में कुछ भी बताने की इजाजत नहीं दी है। हालांकि, उनके मुताबिक अभिनेता ने कहा था कि सही समय आने पर वह उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी सारी बातें सामने रख सकती हैं।

क्या वाकई हॉलीवुड फिल्म में काम कर रहे हैं शरद कपूर?

शरद कपूर के हॉलीवुड फिल्म साइन करने की खबरों पर भी हेमा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि अभिनेता इस समय मानसिक रूप से स्थिर नहीं हैं और इसी वजह से मीडिया में बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि हो सकता है कि वह अपनी पैर की चोट को लेकर यह कह दें कि उन्हें स्पेन के बार्सिलोना में फुटबॉल मैच खेलते समय किसी ने धक्का दे दिया था।

शरद की मानसिक हालत ठीक नहीं

हेमा ने साफ किया कि शरद फर्जी नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपनी मौजूदा मानसिक स्थिति से बाहर आने के लिए मदद की जरूरत है। उनके मुताबिक, जब तक वह ठीक नहीं होते, तब तक उनके लिए बॉलीवुड या किसी दूसरी फिल्म में काम करना मुश्किल है।

इन फिल्मों में नजर आ चुके हैं शरद कपूर

शरद कपूर को महेश भट्ट के 1995 के टीवी शो ‘स्वाभिमान’, 1996 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म ‘दस्तक’, मंसूर खान की 2000 में आई एक्शन-कॉमेडी फिल्म ‘जोश’, जेपी दत्ता की वॉर ड्रामा ‘एलओसी कारगिल’, फरहान अख्तर की 2004 की फिल्म ‘लक्ष्य’, प्रभुदेवा की 2010 की एक्शन-कॉमेडी ‘वांटेड’ और सोहेल खान की 2014 में आई फिल्म ‘जय हो’ के लिए जाना जाता है। वह आखिरी बार 2019 में जी5 पर रिलीज हुई रोमांटिक थ्रिलर फिल्म ‘कैबरे’ में नजर आए थे। शरद से जुड़ी खबर को विस्तार में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…