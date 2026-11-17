अभिनेता शरद कपूर इन दिनों अपनी आर्थिक परेशानी और हालातों को लेकर चर्चा में हैं। इसके बाद सोनू सूद समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियो और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिनमें लोग मदद के नाम पर अपना कंटेंट बना रहे हैं। अब शरद कपूर ने लोगों से अपील की है कि वे उन्हें पैसे देते हुए या आर्थिक मदद करते हुए वीडियो न बनाएं।

बेजुबान पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़ीं हेमा चौधरी ने शरद कपूर को लेकर लोगों से उनके लिए अपील की थी। जिसके बाद लोगों को अभिनेता के हालातों के बारे में जानकारी मिली थी। उन्होंने ही मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शरद का एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें शरद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों, अपने फैंस और उनकी चिंता करने वाले सभी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में कई ऐसी बातें दिखाई जा रही हैं, जो असल स्थिति को सही तरीके से बयां नहीं करती हैं।

शरद ने कहा, “मैं फिल्म इंडस्ट्री, अपने प्रशंसकों और उन सभी लोगों से कुछ कहना चाहता हूं, जो सच में मेरी परवाह करते हैं। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। आपने मुझे इतना प्यार दिया है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सी गलत चीजें दिखाई जा रही हैं। मेरे हाथ में पैसे दिए जा रहे हैं। यह साफ नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।”

शरद ने आगे आरोप लगाया कि कुछ लोग उनसे मिलने आए और उनकी मर्जी के बिना उनके हाथ में पैसे रख दिए। इस दौरान उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया। बताया जा रहा है कि ऐसी घटनाओं के बाद अभिनेता अब उनसे मिलने आने वाले लोगों से मुलाकात करने में भी हिचकिचा रहे हैं।

हेमा चौधरी ने लोगों से की शरद कपूर को परेशान न करने की अपील

हेमा चौधरी लगातार लोगों से शरद कपूर की मदद करने की अपील कर रही हैं। उन्होंने भी अभिनेता से मिलने आने वाले लोगों द्वारा वीडियो बनाए जाने पर नाराजगी जताई। हेमा ने कहा कि उनका मकसद कभी भी शरद की हालत को सार्वजनिक करना नहीं था, बल्कि उन्हें जरूरी मदद दिलाना था।

यह भी पढ़ें: Bigg Boss 20: ‘बेचकर खा गई क्या?’ स्काउट ओपी के मामले में कनिका ने दिया लव गिल का साथ

उन्होंने वीडियो में कहा, “मैं चाहती थी कि शरद की हालत को ज्यादा सार्वजनिक न किया जाए, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लोग उनके बारे में जो बातें कर रहे हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता कि सच्चाई क्या है। उस दिन मैंने मदद के लिए अपील की थी, लेकिन लोगों ने मुझे ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। मैंने जानवरों की मदद के लिए भी वीडियो पोस्ट किया था, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब थी। मैं पशु कल्याण के लिए काम करती हूं।”

उन्होंने शरद की मानसिक स्थिति का ध्यान रखे बिना उनका वीडियो बनाने वालों की भी आलोचना की। हेमा ने कहा, “आप लोग शरद कपूर की खराब हालत का तमाशा बना रहे हैं। वह सदमे में हैं और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप लोग उनके पास आकर जबरदस्ती उनका बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं। कृपया उन्हें परेशान न करें। हमने आपसे पैसे नहीं मांगे हैं। उन्हें मेडिकल सहायता की जरूरत है, जिसका इंतजाम हम कर रहे हैं।” शरद से जुड़ी खबर को विस्तार में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…