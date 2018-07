सोशल मीडिया के जरिए बॉलीवुड स्टार्स अपने फैन्स से कनेक्ट रहते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हैं जिसने कलाकारों को एक नई पहचान भी दिलाई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स पेड़ के नीचे बैठकर तमिल फिल्म का हिट गाना ‘उन्नाई कानाधू नान’ गा रहे है। यह गाना साउथ स्टार कमल हसन की फिल्म ‘विश्वरूपन’ का गाना है जिसे बॉलीवुड के फेमस सिंगर शंकर महादेवन ने गाया है।

इस वीडियो को अब खुद शंकर महादेवन ने शेयर किया है और इस शख्स की गायिकी की तारीफ भी की है। उन्होंने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, इसे परिश्रम का फल कहा गया है, मैंने इस वीडियो को देखा तो अपने देश पर गर्व हुआ जिसमें इतने टैलेंटड लोगों ने जन्म लिया है। गाने वाला शख्स कौन है मैं उसके कैसे खोज सकता हूं। मैं इस शख्स के साथ काम करना चाहता हूं।

This is called fruit of labour!

When we hear this, it just makes me feel so so proud of our country that produces so much talent and is so rich in culture. Who is this guy???

How can I trace him?

Need help & would like to work with him. pic.twitter.com/SWqGQkmChb

— Shankar Mahadevan (@Shankar_Live) June 30, 2018