सिंगर और म्यूजिक कंपोजर शंकर महादेवन ने दिल्ली में अपना साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोला है। उनके रेस्टोरेंट का नाम ‘मालगुडी’ (Malgudi) है, जिसकी नई ब्रांच राजौरी गार्डन में शुरू हुई है। यहां लोगों को इडली, डोसा जैसी पारंपरिक डिशेज के साथ कुछ नए तरह के व्यंजन भी खाने को मिलेंगे।

शंकर महादेवन ने इस रेस्टोरेंट को बिजनेसमैन केएस रामकृष्णन के साथ मिलकर शुरू किया है। इसके उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे थे। राजौरी गार्डन में खुला यह आउटलेट मालगुडी की 10वीं लोकेशन है।

यह ब्रांड मुंबई और दुबई में भी अपने रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को साउथ इंडियन खाने का स्वाद परोस रहा है। इसके अलावा जल्द ही गुरुग्राम में भी जल्द इसकी एक नई ब्रांच खुलने वाली है।

शंकर महादेवन के रेस्टोरेंट की लोकेशन

दिल्ली के राजौरी गार्डन में रिंग रोड पर मालगुडी रेस्टोरेंट स्थित है। यहां के इंटीरियर को दक्षिण भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर सजाया गया है। मिट्टी जैसे रंग, पीतल की लाइटें, लकड़ी की मेजें और बेंत की कुर्सियां इसे खास लुक देती हैं। रेस्टोरेंट में रखा पारंपरिक लकड़ी का झूला भी लोगों का ध्यान खींचता है।

शंकर महादेवन के रेस्टोरेंट के मेन्यू का प्राइस

अगर आप यहां परिवार या दोस्तों के साथ खाने का प्लान बना रहे हैं, तो बजट की जानकारी भी आपके काम आएगी। रिपोर्ट के अनुसार, यहां दो लोगों के खाने का खर्च करीब 1,200 से 1,900 रुपये तक हो सकता है। यानी यह रेस्टोरेंट मिड-रेंज डाइनिंग कैटेगरी में आता है।

मेन्यू में इडली-डोसा के साथ मिलेंगी कई नई डिशेज

मालगुडी का मेन्यू शंकर महादेवन ने खुद तैयार किया है। यहां साउथ इंडियन खाने को नए अंदाज में पेश किया गया है। मेन्यू में थट्टे इडली, रसम मिनी इडली, कर्ड राइस और उत्तपम जैसी डिशेज शामिल हैं।

इसके अलावा, कुछ अलग खाने की चाह रखने वालों के लिए पोड़ी चीज बॉल्स, क्रिस्पी लोटस रूट और बटर पेपर गार्लिक वॉटर चेस्टनट जैसे विकल्प भी हैं। इन डिशेज के जरिए पारंपरिक स्वाद के साथ कुछ नया परोसने की कोशिश की गई है।

इनके अलावा मेन्यू में नीर डोसा के साथ पनीर घी रोस्ट, बिसी बेले बिबिंबैप, इडियप्पम के साथ श्रीलंकाई तमिल करी और अप्पम के साथ वेजिटेबल स्टू शामिल हैं। वहीं, मुलबागल लेगेसी डोसा और बेंगलुरु स्टाइल बेन्ने डोसा भी मेन्यू में है।

फिल्टर कॉफी के साथ मिलेगा नया स्वाद

मालगुडी में खाने के साथ कॉफी पर भी खास ध्यान दिया गया है। यहां फिल्टर कॉफी के लिए अलग काउंटर बनाया गया है, जहां साउथ इंडियन अंदाज में कॉफी परोसी जाती है। कैपेचीनो भी शंकर के मेन्यू का हिस्सा है, जिसे मालगुडी में खास तरीके से परोसा जाता है। यहां शाकाहारी खाने के कई विकल्प मिलेंगे। इडली और डोसा की अलग-अलग वैरायटी के अलावा कुछ नई डिशेज भी हैं, जिन्हें लोग ट्राई कर सकते हैं।