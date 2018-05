बॉलीवुड के चार्मिंग बॉय रणबीर कपूर अब दर्शकों के सामने एक नए अवतार में नजर आने वाले हैं। जी हां, अभी तक रणबीर कपूर अपने चॉकलेट बॉय इमेज के लिए मशहूर रहे। ‘बचना ऐ हसीनों’ का ‘राज’ हो या फिर रॉकस्टार का ‘जनार्दन’ रणबीर हर लुक में लड़कियों का दिल जीतने में सफल रहते हैं। इस बार रणबीर एक लड़ाकू किरदार में नजर आने वाले हैं। दरअसल, हाल ही में यशराज फिल्म के यूट्यूब चैनल से रणबीर की नई फिल्म का टीजर सामने आया है। इस फिल्म की अनाउंस्मेंट के साथ ही फिल्म का टाइटल भी जारी किया गया है। वहीं फिल्म में बिलकुल हल्का सा रणबीर का भी लुक दिखाया गया है। फिल्म ‘शमशेरा- करम से डकैत, धरम से आज़ाद’ फिल्म को करण मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया है वहीं फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है।

फिल्म के टीजर में तेज आंधी के साथ शुरुआत होती है, जिसमें कदम बढ़ाते हुए रणबीर नजर आते हैं। इसके बाद सीधा रणबीर की एक आंख दिखाई जाती है जो देखने में काफी भयानक लगती है। इस लुक में रणबीर एक योद्धा की तरह चलते नजर आते हैं। एक ऐसा योद्धा जो अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में खड़ा दिखाई देता है। इस दौरान बैकग्राउंड से आवाज आती है जिसमें रणबीर कहते हैं- ‘करम से डकैत, धरम से आजाद’।

फिल्म का टीजर अपने आप में काफी रोमांच से भरा है। फिल्म का टीजर सामने आने के बाद अब फिल्म का फर्स्ट लुक आने का इंतजार किया जा रहा है। टीजर सामने आने के बाद रणबीर कपूर के फैंस उन्हें इस अवतार में एक्सपेरिमेंट करते देख काफी खुश हैं। वहीं रणबीर हेटर्स को ये टीजर कुछ खास पसंद नहीं आया है। आप भी देखें रणबीर की नई फिल्म ‘शमशेरा’ का टीजर

करम से डकैत,

धरम से आज़ाद

Presenting #RanbirKapoor in a never seen before avatar in YRF’s next action adventure #SHAMSHERA. Directed by @karanmalhotra21 | @ShamsheraMovie pic.twitter.com/5Dqg7GDOhQ

— Yash Raj Films (@yrf) May 7, 2018