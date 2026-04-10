शम्मी कपूर सिर्फ बॉलीवुड के एनर्जेटिक स्टार ही नहीं थे, बल्कि भारत में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के शुरुआती दौर के सबसे बड़े शौकीनों में भी गिने जाते थे। जब देश में इंटरनेट आम लोगों तक ठीक से पहुंचा भी नहीं था, तब शम्मी कपूर ऑनलाइन दुनिया से जुड़ चुके थे।

शम्मी कपूर को 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में ही कंप्यूटर में दिलचस्पी हो गई थी। उस समय भारत में कंप्यूटर बहुत कम लोगों के पास होता था, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भविष्य का माध्यम समझ लिया था।

दिवंगत अभिनेता शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के घर हुआ था। अपने अलग अंदाज और एनर्जी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले शम्मी कपूर का निधन 14 अगस्त 2011 को 79 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ। आज भी उन्हें उनकी फिल्मों और यादगार किरदारों के लिए खूब याद किया जाता है।

आम तौर पर जब शम्मी कपूर के प्यार की बात होती है तो लोगों को अभिनेत्री मुमताज का नाम याद आता है, लेकिन उनका एक और प्यार था कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी।

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शम्मी कपूर ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें नई चीजें सीखने का हमेशा शौक रहा। साल 1988 में ही उनके पास अपना कंप्यूटर था और उन्होंने मैनुअल पढ़कर खुद ही उसे चलाना सीख लिया था। इतना ही नहीं, वह इंटरनेट के शुरुआती दौर में ही उससे जुड़ चुके थे। उनका कहना था कि जब 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई, उससे पहले ही वह 1990 के आसपास ऑनलाइन एक्टिव थे और उन्हें ईमेल, डिजिटल लाइब्रेरी जैसी चीजों की अच्छी जानकारी थी। उस समय वह एप्पल का कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे।

फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें “कंप्यूटर गुरु” के नाम से भी जाना जाता था। उनके दामाद केतन देसाई ने भी कई बार उनके इस जुनून का जिक्र किया है। उन्होंने बताया था कि जब शम्मी कपूर पहली बार अपने घर कंप्यूटर और प्रिंटर लाए, तो वह घंटों उसी में डूबे रहते थे। एक बार वह उद्योगपति अनिल अंबानी के साथ उनसे मिलने पहुंचे, तो शम्मी को कंप्यूटर पर काम करते देख अनिल अंबानी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम शुरू कर दिया है।

जिस समय आम लोग पर्सनल कंप्यूटर के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, उस समय शम्मी कपूर अपने घर में कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने भारत में कंप्यूटर के घरेलू उपयोग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। यही वजह है कि उन्हें इंटरनेट गुरु और साइबरमैन जैसे नामों से भी पहचाना जाता है।

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इंटरनेट गुरु कहलाते हैं शम्मी कपूर

जिस समय आम लोग पर्सनल कंप्यूटर के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, उस समय शम्मी कपूर अपने घर में कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने भारत में कंप्यूटर के घरेलू उपयोग को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। यही वजह है कि उन्हें इंटरनेट गुरु और साइबरमैन जैसे नामों से भी पहचाना जाता है।

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शम्मी कपूर ने की थी इंटरनेट कम्युनिटी की स्थापना

शम्मी कपूर ने 1995 में इंटरनेट यूजर्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। यह भारत के पहले इंटरनेट ग्लोबल ग्रुप्स में से एक था, जिसका उद्देश्य लोगों को इंटरनेट से जोड़ना और इसके फायदे समझाना था। बाद में उन्होंने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से भी जुड़े और इंटरनेट इंडस्ट्री में मार्गदर्शक की भूमिका निभाई।

पर्सनल वेबसाइट और डिजिटल पहचान

शम्मी कपूर ने अपने नाम से वेबसाइट बनाई थी, जिसे वह खुद मैनेज करते थे। आज के सोशल मीडिया से बहुत पहले ही वह अपने फैंस से इंटरनेट के जरिए जुड़े हुए थे। यह उस समय के लिए बेहद अनोखी बात थी। उनकी वेबसाइट का नाम junglee.org.in थी और इसे वो खुद मैनेज करते थे।